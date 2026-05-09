Путин и Гаглоев подписали договор о углублении союзнического сотрудничества

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президенты России и Южной Осетии Владимир Путин и Алан Гаглоев подписали договор об углублении союзнического взаимодействия между двумя странами, передает корреспондент РИА Новости.
Церемония подписания документа состоялась в субботу в рамках встречи лидеров России и Южной Осетии в Кремле.