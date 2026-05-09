23:51 09.05.2026
Путин и Гаглоев подписали договор о углублении союзнического сотрудничества

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президенты России и Южной Осетии Владимир Путин и Алан Гаглоев подписали договор об углублении союзнического взаимодействия между двумя странами.
  • Церемония подписания документа состоялась в Кремле в рамках встречи лидеров России и Южной Осетии.
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президенты России и Южной Осетии Владимир Путин и Алан Гаглоев подписали договор об углублении союзнического взаимодействия между двумя странами, передает корреспондент РИА Новости.
Церемония подписания документа состоялась в субботу в рамках встречи лидеров России и Южной Осетии в Кремле.
Гаглоев ранее в числе других зарубежных гостей прибыл в Москву на празднование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Вечером 9 мая состоялась встреча Путина с лидером Южной Осетии.
Южная ОсетияРоссияМоскваАлан ГаглоевВладимир ПутинДень Победы — 2026
 
 
