Краткий пересказ от РИА ИИ Российская альпинистка Алина Пекова стала первой гражданкой России, поднявшейся на вершины всех 14 восьмитысячников.

На момент восхождения ей был 31 год.

Теперь Алина Пекова внесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая молодая женщина, поднявшаяся на все 14 восьмитысячников мира.

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Российская альпинистка Алина Пекова сообщила у себя в соцсетях, что ее внесли в Книгу рекордов Гиннесса как самую молодую женщину, которая поднялась на все 14 высочайших гор Земли.

Пекова взошла на гору Шишабангма в Гималаях в октябре 2024 года и стала первой гражданкой России , поднявшейся на вершины всех 14 восьмитысячников - горные вершины, высота над уровнем моря которых превышает 8 тысяч метров. На тот момент россиянке был 31 год.

"Теперь я официально внесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая молодая женщина, поднявшаяся на все 14 восьмитысячников мира", - написала Пекова на своей странице в Instagram* (принадлежит Meta*, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).

Восхождение на все 14 восьмитысячников планеты является большим достижением в высотном альпинизме. Десять восьмитысячников расположены в Гималаях, четыре - в Каракоруме.