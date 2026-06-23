Российскую альпинистку Пекову внесли в Книгу рекордов Гиннесса

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российская альпинистка Алина Пекова стала первой гражданкой России, поднявшейся на вершины всех 14 восьмитысячников.
- На момент восхождения ей был 31 год.
- Теперь Алина Пекова внесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая молодая женщина, поднявшаяся на все 14 восьмитысячников мира.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Российская альпинистка Алина Пекова сообщила у себя в соцсетях, что ее внесли в Книгу рекордов Гиннесса как самую молодую женщину, которая поднялась на все 14 высочайших гор Земли.
"Теперь я официально внесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая молодая женщина, поднявшаяся на все 14 восьмитысячников мира", - написала Пекова на своей странице в Instagram* (принадлежит Meta*, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
Восхождение на все 14 восьмитысячников планеты является большим достижением в высотном альпинизме. Десять восьмитысячников расположены в Гималаях, четыре - в Каракоруме.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.