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Российскую альпинистку Пекову внесли в Книгу рекордов Гиннесса - РИА Новости Спорт, 23.06.2026
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16:23 23.06.2026
Российскую альпинистку Пекову внесли в Книгу рекордов Гиннесса

Российская альпинистка Пекова сообщила, что ее внесли в Книгу рекордов Гиннесса

© Фото : социальные сетиАлина Пекова
Алина Пекова - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© Фото : социальные сети
Алина Пекова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российская альпинистка Алина Пекова стала первой гражданкой России, поднявшейся на вершины всех 14 восьмитысячников.
  • На момент восхождения ей был 31 год.
  • Теперь Алина Пекова внесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая молодая женщина, поднявшаяся на все 14 восьмитысячников мира.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Российская альпинистка Алина Пекова сообщила у себя в соцсетях, что ее внесли в Книгу рекордов Гиннесса как самую молодую женщину, которая поднялась на все 14 высочайших гор Земли.
Пекова взошла на гору Шишабангма в Гималаях в октябре 2024 года и стала первой гражданкой России, поднявшейся на вершины всех 14 восьмитысячников - горные вершины, высота над уровнем моря которых превышает 8 тысяч метров. На тот момент россиянке был 31 год.
"Теперь я официально внесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая молодая женщина, поднявшаяся на все 14 восьмитысячников мира", - написала Пекова на своей странице в Instagram* (принадлежит Meta*, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
Восхождение на все 14 восьмитысячников планеты является большим достижением в высотном альпинизме. Десять восьмитысячников расположены в Гималаях, четыре - в Каракоруме.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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