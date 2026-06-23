Россиянка Гасанова отыграла четыре матчбола и победила в отборе к Уимблдону

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российская теннисистка Анастасия Гасанова вышла в полуфинал квалификации Уимблдонского турнира.
- В первом матче Гасанова обыграла американку Варвару Лепченко, уступая по ходу матча и отыграв четыре матчбола.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Российская теннисистка Анастасия Гасанова вышла в полуфинал квалификации Уимблдонского турнира, который проходит на травяных кортах Лондона.
На старте квалификации Гасанова (210-я ракетка мира) нанесла поражение американке Варваре Лепченко (175) со счетом 2:6, 6:1, 7:6 (12:10). На решающем тай-брейке россиянка уступала 6:9 и отыграла четыре матчбола. Продолжительность встречи составила 2 часа 32 минуты.
Wimbledon, Qualification WTA
23 июня 2026 • начало в 15:55
Завершен
1 : 26:21:66:7
Гасанова во втором круге квалификации сыграет с австралийкой Эмерсон Джонс (135).
В другом матче россиянка Полина Яценко (155) обыграла испанку Лейре Ромеро-Гормас (142) со счетом 6:0, 6:3. За выход в финал квалификации она сыграет с китаянкой Бай Чжосюань (263).