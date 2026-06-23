Россиянка Гасанова отыграла четыре матчбола и победила в отборе к Уимблдону

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Российская теннисистка Анастасия Гасанова вышла в полуфинал квалификации Уимблдонского турнира, который проходит на травяных кортах Лондона.

Гасанова во втором круге квалификации сыграет с австралийкой Эмерсон Джонс (135).

В другом матче россиянка Полина Яценко (155) обыграла испанку Лейре Ромеро-Гормас (142) со счетом 6:0, 6:3. За выход в финал квалификации она сыграет с китаянкой Бай Чжосюань (263).