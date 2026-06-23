Сборная Испании не смогла завершить тренировку в США из-за штормового ветра

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сборная Испании по футболу не смогла полноценно провести тренировку команды на базе в понедельник из-за погодных условий.
- Чемпионат мира 2026 года впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран — США, Канады и Мексики.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Сборная Испании по футболу не смогла полноценно провести тренировку команды на базе в понедельник из-за погодных условий, сообщает sport.es.
Сообщается, что все присутствовавшие в начале тренировки получили на свои телефоны сообщение о прогнозируемом шторме с порывами ветра до 36 м/с. Футболисты сборной Испании провели тренировку в спортивном зале.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.