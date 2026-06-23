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Сборная Испании не смогла завершить тренировку в США из-за штормового ветра - РИА Новости Спорт, 23.06.2026
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Футбол
 
08:03 23.06.2026 (обновлено: 08:19 23.06.2026)
Сборная Испании не смогла завершить тренировку в США из-за штормового ветра

Сборная Испании не смогла полноценно провести тренировку в США из-за непогоды

© Фотография из соцсетейОфициальный мяч ЧМ-2026
Официальный мяч ЧМ-2026 - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© Фотография из соцсетей
Официальный мяч ЧМ-2026. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная Испании по футболу не смогла полноценно провести тренировку команды на базе в понедельник из-за погодных условий.
  • Чемпионат мира 2026 года впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран — США, Канады и Мексики.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Сборная Испании по футболу не смогла полноценно провести тренировку команды на базе в понедельник из-за погодных условий, сообщает sport.es.
Испанцы на чемпионате мира 2026 года базируются в городе Чаттануга (США, штат Теннесси). В понедельник игроки национальной команды вышли на плановую тренировку на поле, но спустя 20 минут были вынуждены прервать ее из-за начинающегося шторма и сильного дождя.
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Сообщается, что все присутствовавшие в начале тренировки получили на свои телефоны сообщение о прогнозируемом шторме с порывами ветра до 36 м/с. Футболисты сборной Испании провели тренировку в спортивном зале.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
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