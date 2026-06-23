Дубль Холанда помог сборной Норвегии обыграть сенегальцев в матче ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ Сборная Норвегии победила команду Сенегала в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу.

Встреча завершилась со счетом 3:2, голы у норвежской сборной забили Эрлинг Холанд и Маркус Педерсен, у команды Сенегала — Исмаила Сарр.

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Сборная Норвегии победила команду Сенегала в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу, который проходит в США, Канаде и Мексике.

Встреча группы I прошла в Нью-Джерси и завершилась со счетом 3:2 в пользу норвежской сборной, в составе которой дубль оформил Эрлинг Холанд (48-я и 58-я минуты), также гол забил Маркус Педерсен (43). У команды Сенегала двумя голами отметился Исмаила Сарр (53, 90+3).

Сборная Норвегии набрала 6 очков и обеспечила себе выход в плей-офф чемпионата мира впервые с 1998 года. Ранее из группы также вышла команда Франции (6 очков). Сборная Сенегала (0), как и команда Ирака (0), проиграла второй матч на турнире.