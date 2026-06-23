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Дубль Холанда помог сборной Норвегии обыграть сенегальцев в матче ЧМ - РИА Новости Спорт, 23.06.2026
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Футбол
 
07:35 23.06.2026 (обновлено: 08:27 23.06.2026)
Дубль Холанда помог сборной Норвегии обыграть сенегальцев в матче ЧМ

Дубль Холанда помог сборной Норвегии обыграть сенегальцев и выйти в плей-офф ЧМ

© AP Photo / Charles KrupaЭрлинг Холанд
Эрлинг Холанд - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© AP Photo / Charles Krupa
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная Норвегии победила команду Сенегала в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу.
  • Встреча завершилась со счетом 3:2, голы у норвежской сборной забили Эрлинг Холанд и Маркус Педерсен, у команды Сенегала — Исмаила Сарр.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Сборная Норвегии победила команду Сенегала в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу, который проходит в США, Канаде и Мексике.
Встреча группы I прошла в Нью-Джерси и завершилась со счетом 3:2 в пользу норвежской сборной, в составе которой дубль оформил Эрлинг Холанд (48-я и 58-я минуты), также гол забил Маркус Педерсен (43). У команды Сенегала двумя голами отметился Исмаила Сарр (53, 90+3).
ЧМ по футболу 2026
23 июня 2026 • начало в 03:00
Завершен
Норвегия
3 : 2
Сенегал
43‎’‎ • Маркус Хольмгрен Педерсен
48‎’‎ • Эрлинг Холанд
(Мартин Эдегор)
58‎’‎ • Эрлинг Холанд
(Патрик Берг)
53‎’‎ • Исмаила Сарр
(Садио Мане)
90‎’‎ • Исмаила Сарр
(Николас Джексон)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Сборная Норвегии набрала 6 очков и обеспечила себе выход в плей-офф чемпионата мира впервые с 1998 года. Ранее из группы также вышла команда Франции (6 очков). Сборная Сенегала (0), как и команда Ирака (0), проиграла второй матч на турнире.
В заключительном, третьем туре норвежцы сыграют против французов 26 июня в Бостоне, а сенегальцы в Торонто в этот же день встретятся с командой Ирака. Чемпионат мира завершится 19 июля.
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