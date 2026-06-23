Холанд вошел в стартовый состав сборной Норвегии на матч ЧМ с Сенегалом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Эрлинг Холанд вошел в стартовый состав сборной Норвегии на матч второго тура группового этапа чемпионата мира против команды Сенегала.
- Встреча группы I пройдет в Нью-Йорке.
- Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран — США, Канады и Мексики.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Нападающий Эрлинг Холанд вошел в стартовый состав сборной Норвегии на матч второго тура группового этапа чемпионата мира против команды Сенегала, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
Полностью состав норвежцев выглядит следующим образом: Эрьян Нюланн (вратарь), Кристофер Айер, Юлиан Рюэрсон, Давид Меллер Вольфе, Турбьерн Хеггем, Сандер Берге, Мартин Эдегор (капитан), Фредрик Эурснес, Антонио Нуса, Александер Серлот, Эрлинг Холанд.
У сборной Сенегала с первых минут на поле появятся: Эдуар Менди (вратарь), Калиду Кулибали (капитан), Крепин Диатта, Мусса Ниакате, Малик Диуф, Идриса Гейе, Ламин Камара, Пап Гейе, Садио Мане, Николас Джексон, Исмаила Сарр.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
23 июня 2026 • начало в 03:00
Завершен
43’ • Маркус Хольмгрен Педерсен
48’ • Эрлинг Холанд
58’ • Эрлинг Холанд
53’ • Исмаила Сарр
90’ • Исмаила Сарр