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Холанд вошел в стартовый состав сборной Норвегии на матч ЧМ с Сенегалом - РИА Новости Спорт, 23.06.2026
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Футбол
 
01:58 23.06.2026
Холанд вошел в стартовый состав сборной Норвегии на матч ЧМ с Сенегалом

Холанд и Мане вошли в стартовые составы своих команд на матч ЧМ

© Соцсети "Манчестер Сити"Эрлинг Холанд
Эрлинг Холанд - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© Соцсети "Манчестер Сити"
Эрлинг Холанд. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Эрлинг Холанд вошел в стартовый состав сборной Норвегии на матч второго тура группового этапа чемпионата мира против команды Сенегала.
  • Встреча группы I пройдет в Нью-Йорке.
  • Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран — США, Канады и Мексики.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Нападающий Эрлинг Холанд вошел в стартовый состав сборной Норвегии на матч второго тура группового этапа чемпионата мира против команды Сенегала, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
Встреча группы I пройдет в Нью-Йорке, начало - 03:00 мск. В первом туре норвежцы разгромили команду Ирака (4:1), сенегальцы уступили сборной Франции (1:3).
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Полностью состав норвежцев выглядит следующим образом: Эрьян Нюланн (вратарь), Кристофер Айер, Юлиан Рюэрсон, Давид Меллер Вольфе, Турбьерн Хеггем, Сандер Берге, Мартин Эдегор (капитан), Фредрик Эурснес, Антонио Нуса, Александер Серлот, Эрлинг Холанд.
У сборной Сенегала с первых минут на поле появятся: Эдуар Менди (вратарь), Калиду Кулибали (капитан), Крепин Диатта, Мусса Ниакате, Малик Диуф, Идриса Гейе, Ламин Камара, Пап Гейе, Садио Мане, Николас Джексон, Исмаила Сарр.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
ЧМ по футболу 2026
23 июня 2026 • начало в 03:00
Завершен
Норвегия
3 : 2
Сенегал
43‎’‎ • Маркус Хольмгрен Педерсен
48‎’‎ • Эрлинг Холанд
(Мартин Эдегор)
58‎’‎ • Эрлинг Холанд
(Патрик Берг)
53‎’‎ • Исмаила Сарр
(Садио Мане)
90‎’‎ • Исмаила Сарр
(Николас Джексон)
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