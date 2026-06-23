Матч ЧМ между сборными Франции и Ирака приостановили из-за дождя

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Матч второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу между Францией и Ираком приостановлен из-за погодных условий.
- После первого тайма счет был 1:0 в пользу Франции, гол забил Килиан Мбаппе.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Матч второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу между командами Франции и Ирака приостановили из-за погодных условий.
Встреча группы I проходит в Филадельфии и была прервана в перерыве. После первого тайма счет 1:0 в пользу французов, гол забил Килиан Мбаппе (14-я минута). Во время первой половины встречи пошел проливной дождь.
23 июня 2026 • начало в 00:00
Завершен
14’ • Килиан Мбаппе
54’ • Килиан Мбаппе
66’ • Усман Дембеле
В перерыве зрителям рекомендовали покинуть арену и искать укрытие из-за штормового предупреждения. Согласно кадрам трансляции, большая часть болельщиков покинула трибуны, но некоторые остались на арене.
Согласно предписаниям Национальной метеорологической службы (NWS), при обнаружении молний в радиусе 15 км от места проведения массового мероприятия рекомендуется эвакуация в безопасное от молний место. Для возобновления мероприятия отслеживается 30-минутный период после последнего удара молнии.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
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