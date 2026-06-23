Краткий пересказ от РИА ИИ Турецкий спортивный обозреватель Мустафа Эрен выразил мнение, что чемпионат мира по футболу рискует превратиться в шоу одного игрока — капитана сборной Аргентины Лионеля Месси.

Эрен считает, что чрезмерное внимание к Месси может затмить достижения других игроков и команд, и подчеркивает ценность непредсказуемости и командной игры на чемпионате мира.

АНКАРА, 23 июн - РИА Новости. Чемпионат мира по футболу рискует превратиться в шоу одного игрока - капитана сборной Аргентины Лионеля Месси, что может затмить достижения других звезд турнира и саму командную составляющую игры, такое мнение выразил РИА Новости турецкий спортивный обозреватель Мустафа Эрен.

В понедельник сборная Аргентины обыграла команду Австрии во втором туре группового этапа чемпионата мира со счетом 2:0, Месси оформил дубль. Аргентинец забил свои 17-й и 18-й мячи на мировых первенствах, обойдя немца Мирослава Клозе (16 голов) и став лучшим бомбардиром в истории турнира.

"Месси остается величайшей фигурой современного футбола, но существует риск того, что чемпионат мира будут воспринимать прежде всего как историю одного футболиста. Такой подход несправедлив по отношению к другим игрокам и сборным, которые также создают главное содержание турнира", - сказал Эрен.

По мнению обозревателя, организаторы, спонсоры и мировые медиа традиционно уделяют особое внимание аргентинцу, поскольку его участие автоматически повышает интерес аудитории. Вместе с тем эксперт считает, что чрезмерная концентрация внимания на одной персоне способна оставить в тени яркие выступления молодых футболистов и успехи менее статусных команд.

Эрен отметил, что нынешний чемпионат мира уже демонстрирует высокий уровень конкуренции и множество неожиданных сюжетов. По его словам, внимание болельщиков заслуживают не только признанные суперзвезды, но и новые игроки, которые могут стать открытиями турнира и определить его дальнейший ход.

Обозреватель также подчеркнул, что главная ценность мирового первенства заключается в непредсказуемости и командной игре. Он считает, что именно разнообразие футбольных историй, а не культ отдельных личностей, делает чемпионат мира крупнейшим спортивным событием планеты.