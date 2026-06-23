Месси может затмить весь чемпионат мира, считает турецкий обозреватель

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Турецкий спортивный обозреватель Мустафа Эрен выразил мнение, что чемпионат мира по футболу рискует превратиться в шоу одного игрока — капитана сборной Аргентины Лионеля Месси.
- Эрен считает, что чрезмерное внимание к Месси может затмить достижения других игроков и команд, и подчеркивает ценность непредсказуемости и командной игры на чемпионате мира.
АНКАРА, 23 июн - РИА Новости. Чемпионат мира по футболу рискует превратиться в шоу одного игрока - капитана сборной Аргентины Лионеля Месси, что может затмить достижения других звезд турнира и саму командную составляющую игры, такое мнение выразил РИА Новости турецкий спортивный обозреватель Мустафа Эрен.
"Месси остается величайшей фигурой современного футбола, но существует риск того, что чемпионат мира будут воспринимать прежде всего как историю одного футболиста. Такой подход несправедлив по отношению к другим игрокам и сборным, которые также создают главное содержание турнира", - сказал Эрен.
По мнению обозревателя, организаторы, спонсоры и мировые медиа традиционно уделяют особое внимание аргентинцу, поскольку его участие автоматически повышает интерес аудитории. Вместе с тем эксперт считает, что чрезмерная концентрация внимания на одной персоне способна оставить в тени яркие выступления молодых футболистов и успехи менее статусных команд.
Эрен отметил, что нынешний чемпионат мира уже демонстрирует высокий уровень конкуренции и множество неожиданных сюжетов. По его словам, внимание болельщиков заслуживают не только признанные суперзвезды, но и новые игроки, которые могут стать открытиями турнира и определить его дальнейший ход.
Обозреватель также подчеркнул, что главная ценность мирового первенства заключается в непредсказуемости и командной игре. Он считает, что именно разнообразие футбольных историй, а не культ отдельных личностей, делает чемпионат мира крупнейшим спортивным событием планеты.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
22 июня 2026 • начало в 20:00
Завершен
38’ • Лионель Месси
90’ • Лионель Месси