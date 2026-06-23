В Пятигорске предотвратили двойной теракт против силовиков

В спецслужбе рассказали, что две россиянки приехали из Москвы в Пятигорск и 20 июня забрали из тайников рюкзаки, в которых были самодельные взрывные устройства. Они не были знакомы и не осознавали, что их планируют использовать в качестве террористок-смертниц.