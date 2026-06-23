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В Пятигорске предотвратили двойной теракт против силовиков - РИА Новости, 23.06.2026
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07:47 23.06.2026 (обновлено: 09:25 23.06.2026)
В Пятигорске предотвратили двойной теракт против силовиков

ФСБ: в Пятигорске сорван задуманный Киевом теракт против правоохранителей

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Пятигорске сорвали двойной теракт против правоохранителей, готовившийся украинскими спецслужбами.
  • Две россиянки, не осознававшие, что их планируют использовать в качестве террористок-смертниц, были задержаны при попытке совершить взрывы.
  • Возбуждены уголовные дела, обе фигурантки арестованы, пострадавших нет.
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. В Пятигорске сорвали двойной теракт против правоохранителей, готовившийся Киевом, сообщила ФСБ.
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"Федеральной службой безопасности во взаимодействии со Следственным комитетом на территории Ставропольского края пресечена попытка украинских спецслужб совершить двойной террористический акт в отношении сотрудников правоохранительных органов", — заявили в ведомстве.

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В спецслужбе рассказали, что две россиянки приехали из Москвы в Пятигорск и 20 июня забрали из тайников рюкзаки, в которых были самодельные взрывные устройства. Они не были знакомы и не осознавали, что их планируют использовать в качестве террористок-смертниц.
Одной из злоумышленниц 19 лет. Ее задержали на подходе к зданию силового ведомства. В сумке у нее лежала бомба мощностью около двух килограммов в тротиловом эквиваленте.
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Вскоре удалось поймать ее 47-летнюю сообщницу. Она планировала устроить второй взрыв во время работы следователей на месте происшествия.
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"Основной целью террористов являлось достижение максимального количества жертв среди сотрудников правоохранительных органов", — пояснили в ФСБ.
Пострадавших среди правоохранителей и гражданских нет. Возбуждены уголовные дела о покушении на совершение теракта, незаконной перевозке боеприпасов и изготовлении взрывчатых устройств. Обеих фигуранток арестовали.
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