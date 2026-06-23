Женщина, планировавшая теракт в Пятигорске, рассказала о своем задании

По данным следствия, 19-летняя и 47-летняя фигурантки не были знакомы и не осознавали, что их хотят использовать в качестве террористок-смертниц. Женщины приехали из Москвы в Пятигорск и 20 июня забрали из тайников рюкзаки, в которых были самодельные взрывные устройства. На подходе к КПП одного из силовых ведомств 19-летняя девушка была задержана. Также в рамках ОРМ силовики задержали и 47-летнюю женщину, которая тоже должна была доставить взрывчатку к месту теракта. В отношении женщин возбуждены уголовные дела, они арестованы.