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Женщина, планировавшая теракт в Пятигорске, рассказала о своем задании - РИА Новости, 23.06.2026
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07:58 23.06.2026 (обновлено: 09:41 23.06.2026)
Женщина, планировавшая теракт в Пятигорске, рассказала о своем задании

Задержанная ФСБ в Пятигорске женщина достала рюкзак с СВУ из мусорного пакета

© ЦОС ФСБ РоссииВ Пятигорске сорвали двойной теракт против правоохранителей, готовившийся Киевом
В Пятигорске сорвали двойной теракт против правоохранителей, готовившийся Киевом - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© ЦОС ФСБ России
В Пятигорске сорвали двойной теракт против правоохранителей, готовившийся Киевом
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Пятигорске силовики предотвратили двойной теракт против правоохранителей, который должны были совершить две россиянки по заданию украинских спецслужб.
  • Задержанные женщины, 19 и 47 лет, не были знакомы и не осознавали, что их хотят использовать в качестве террористок-смертниц.
  • Одна из задержанных показала, что достала рюкзак со взрывчаткой из мусорного пакета.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Одна из задержанных женщин, планировавших теракты в Пятигорске по заданию украинских кураторов, в ходе проверки показаний на месте, сообщила следствию, что рюкзак со взрывчаткой она достала из мусорного пакета.
В ЦОС ФСБ сообщили, что силовики в Пятигорске сорвали двойной теракт против правоохранителей, который должны были совершить две россиянки по заданию спецслужб Украины.
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По данным следствия, 19-летняя и 47-летняя фигурантки не были знакомы и не осознавали, что их хотят использовать в качестве террористок-смертниц. Женщины приехали из Москвы в Пятигорск и 20 июня забрали из тайников рюкзаки, в которых были самодельные взрывные устройства. На подходе к КПП одного из силовых ведомств 19-летняя девушка была задержана. Также в рамках ОРМ силовики задержали и 47-летнюю женщину, которая тоже должна была доставить взрывчатку к месту теракта. В отношении женщин возбуждены уголовные дела, они арестованы.
Видео с показаниями одной из фигуранток распространила пресс-служба СК РФ.
"Я пришла сюда, взяла мусорный пакет, из него достала рюкзак, который в последующем отнесла по указанному адресу. Там меня задержали сотрудники правоохранительных органов", - сказала она, отвечая на вопрос следователя во время проверки показаний на месте.
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