Женщина, планировавшая теракт в Пятигорске, рассказала о своем задании

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Пятигорске силовики предотвратили двойной теракт против правоохранителей, который должны были совершить две россиянки по заданию украинских спецслужб.
- Задержанные женщины, 19 и 47 лет, не были знакомы и не осознавали, что их хотят использовать в качестве террористок-смертниц.
- Одна из задержанных показала, что достала рюкзак со взрывчаткой из мусорного пакета.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Одна из задержанных женщин, планировавших теракты в Пятигорске по заданию украинских кураторов, в ходе проверки показаний на месте, сообщила следствию, что рюкзак со взрывчаткой она достала из мусорного пакета.
В ЦОС ФСБ сообщили, что силовики в Пятигорске сорвали двойной теракт против правоохранителей, который должны были совершить две россиянки по заданию спецслужб Украины.
По данным следствия, 19-летняя и 47-летняя фигурантки не были знакомы и не осознавали, что их хотят использовать в качестве террористок-смертниц. Женщины приехали из Москвы в Пятигорск и 20 июня забрали из тайников рюкзаки, в которых были самодельные взрывные устройства. На подходе к КПП одного из силовых ведомств 19-летняя девушка была задержана. Также в рамках ОРМ силовики задержали и 47-летнюю женщину, которая тоже должна была доставить взрывчатку к месту теракта. В отношении женщин возбуждены уголовные дела, они арестованы.
Видео с показаниями одной из фигуранток распространила пресс-служба СК РФ.
"Я пришла сюда, взяла мусорный пакет, из него достала рюкзак, который в последующем отнесла по указанному адресу. Там меня задержали сотрудники правоохранительных органов", - сказала она, отвечая на вопрос следователя во время проверки показаний на месте.