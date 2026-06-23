Иран пропускает определенное количество судов через Ормуз в день, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Иран ежедневно пропускает через Ормузский пролив лишь определенное количество судов.
- Число судов, которым разрешено проходить через пролив, будет меняться ежедневно в зависимости от ситуации.
ТЕГЕРАН, 23 июн - РИА Новости. Иран ежедневно пропускает лишь определённое количество судов через Ормузский пролив, сообщило агентство Fars со ссылкой на военный источник.
"По итогам проведённых координационных работ с военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции в день разрешено проходить через Ормузский пролив лишь определённому количеству судов", - говорится в сообщении.
Агентство отмечает, что это число будет меняться ежедневно в зависимости от ситуации.
Военное командование Ирана 20 июня сообщило, что закрывает Ормузский пролив для судоходства в ответ продолжение атак Израиля по Ливану и нарушение США положения меморандума о взаимопонимании. После переговоров с США в Швейцарии в Иране не сообщали о повторном открытии Ормуза, но глава минфина США Скотт Бессент заявил, что Иран в рамках договоренностей с США согласился гарантировать свободный транзит судов через Ормузский пролив.