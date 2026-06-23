Иран пропускает определенное количество судов через Ормуз в день, пишут СМИ

Военное командование Ирана 20 июня сообщило, что закрывает Ормузский пролив для судоходства в ответ продолжение атак Израиля по Ливану и нарушение США положения меморандума о взаимопонимании. После переговоров с США в Швейцарии в Иране не сообщали о повторном открытии Ормуза, но глава минфина США Скотт Бессент заявил, что Иран в рамках договоренностей с США согласился гарантировать свободный транзит судов через Ормузский пролив.