Рейтинг@Mail.ru
Иран пропускает определенное количество судов через Ормуз в день, пишут СМИ - РИА Новости, 23.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:22 23.06.2026
Иран пропускает определенное количество судов через Ормуз в день, пишут СМИ

Fars: Иран пропускает в день определенное количество судов через Ормуз

© REUTERS / Amirhosein Khorgooi/ISNA/via WANAСуда в Ормузском проливе
Суда в Ормузском проливе - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© REUTERS / Amirhosein Khorgooi/ISNA/via WANA
Суда в Ормузском проливе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иран ежедневно пропускает через Ормузский пролив лишь определенное количество судов.
  • Число судов, которым разрешено проходить через пролив, будет меняться ежедневно в зависимости от ситуации.
ТЕГЕРАН, 23 июн - РИА Новости. Иран ежедневно пропускает лишь определённое количество судов через Ормузский пролив, сообщило агентство Fars со ссылкой на военный источник.
"По итогам проведённых координационных работ с военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции в день разрешено проходить через Ормузский пролив лишь определённому количеству судов", - говорится в сообщении.
Вид на Ормузский пролив из космоса - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
Оман и Иран разработают соглашение по управлению Ормузским проливом
Вчера, 14:45
Агентство отмечает, что это число будет меняться ежедневно в зависимости от ситуации.
Военное командование Ирана 20 июня сообщило, что закрывает Ормузский пролив для судоходства в ответ продолжение атак Израиля по Ливану и нарушение США положения меморандума о взаимопонимании. После переговоров с США в Швейцарии в Иране не сообщали о повторном открытии Ормуза, но глава минфина США Скотт Бессент заявил, что Иран в рамках договоренностей с США согласился гарантировать свободный транзит судов через Ормузский пролив.
Али Бахрейни - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
Постпред Ирана заявил, что Ормузский пролив полностью открыт
Вчера, 11:10
 
В миреИранОрмузский проливСШАСкотт БессентКорпус стражей исламской революцииВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала