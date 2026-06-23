Венгрия притормозила переговоры о приеме Украины в ЕС, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Венгрия выступила против продолжения переговоров о вступлении Украины и Молдавии в ЕС, пишет Politico.
- Этот шаг соответствует прохладной позиции премьер-министра страны Петера Мадьяра по отношению к членству Киева в союзе, говорится в публикации.
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Венгрия вновь тормозит переговоры о приеме Украины и Молдавии в ЕС, пишет Politico.
"Венгрия во вторник выступила против направления официального письма с подписями всех 27 стран ЕС Еврокомиссии и Европейскому совету, в котором излагается их позиция об открытии новых этапов переговоров", — говорится в публикации.
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Как пишет издание со ссылкой на источники, Будапешт стал единственным членом объединения, который высказался против этого решения. При этом в статье отмечается, что его попытаются утвердить снова на следующей неделе.
По данным Politico, этот шаг "соответствует прохладной позиции" премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра по отношению к членству Киева в союзе.
В начале июня глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что все страны ЕС согласовали начало переговоров по существу о вступлении Украины и Молдавии в объединение. По ее словам, первый кластер дискуссий охватывает ключевые принципы и ценности Евросоюза, "включая верховенство права и демократические институты". Официальные переговоры стартовали 15 июня на первой межправительственной конференции.
Владимир Зеленский позже поблагодарил европейских союзников, назвав решение о переговорах о вступлении Украины в Евросоюз "шагом во имя Европы".
ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в июне 2022 года. Однако там признавали, что это было по большей части символическое решение с целью поддержать Киев и Кишинев в противостоянии с Москвой. В июне 2024-го в Люксембурге прошли первые межправительственные конференции между ними и Евросоюзом, таким образом запустив процесс переговоров о вступлении.
Эти шаги не означают обязательного принятия в объединение и ни к чему не обязывают Брюссель: они лишь знаменуют начало достаточно длительного пути по вступлению в блок. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония — с 2005-го, Черногория — с 2010-го, а Сербия — с 2012-го. Последней в ЕС вступила Хорватия.