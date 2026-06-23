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Рособрнадзор назвал нецелесообразным перенос времени начала ЕГЭ - РИА Новости, 23.06.2026
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01:49 23.06.2026 (обновлено: 10:01 23.06.2026)
Рособрнадзор назвал нецелесообразным перенос времени начала ЕГЭ

Рособрнадзор выступил против предложения перенести время начала ЕГЭ на два часа

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкСдача ЕГЭ в московской школе
Сдача ЕГЭ в московской школе - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Сдача ЕГЭ в московской школе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Рособрнадзор считает нецелесообразным предложение о переносе времени начала проведения ЕГЭ с 10 часов утра на 12 часов дня.
  • В ведомстве пояснили, что установленное время позволяет завершить даже самые длинные экзамены в разумное время и минимизировать влияние дневной жары.
  • Действующее время начала экзамена также позволяет установить оптимальный график работы людей, задействованных в его проведении, и учитывает привычку школьников к раннему подъему.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Рособрнадзор считает нецелесообразным предложение перенести время начала проведения ЕГЭ с 10 часов утра на 12 часов дня, сообщили РИА Новости в ведомстве.
Депутат Госдумы Александр Аксененко ранее предложил начинать проведение ЕГЭ на два часа позже - с 12.00.
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"Действующее время начала экзаменов - 10.00 по местному времени - закреплено единым расписанием, которое ежегодно утверждается совместным приказом Рособрнадзора и Минпросвещения России и считается оптимальным. Считаем данное предложение нецелесообразным", - говорится в сообщении.
В ведомстве пояснили, что установленное время позволяет завершить даже самые длинные экзамены в разумное время, а также минимизировать влияние дневной жары, пик которой приходится на период с 12 до 16 часов.
Кроме того, действующее время начала экзамена позволяет установить оптимальный график работы людей, задействованных в его проведении.
В Рособрнадзоре также отметили, что у большинства школьников уже сформирована привычка к раннему подъему. Более того, из‑за стресса перед экзаменом многие выпускники плохо спят независимо от времени его начала.
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