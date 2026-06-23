Рособрнадзор назвал нецелесообразным перенос времени начала ЕГЭ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Рособрнадзор считает нецелесообразным предложение о переносе времени начала проведения ЕГЭ с 10 часов утра на 12 часов дня.
- В ведомстве пояснили, что установленное время позволяет завершить даже самые длинные экзамены в разумное время и минимизировать влияние дневной жары.
- Действующее время начала экзамена также позволяет установить оптимальный график работы людей, задействованных в его проведении, и учитывает привычку школьников к раннему подъему.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Рособрнадзор считает нецелесообразным предложение перенести время начала проведения ЕГЭ с 10 часов утра на 12 часов дня, сообщили РИА Новости в ведомстве.
Депутат Госдумы Александр Аксененко ранее предложил начинать проведение ЕГЭ на два часа позже - с 12.00.
"Действующее время начала экзаменов - 10.00 по местному времени - закреплено единым расписанием, которое ежегодно утверждается совместным приказом Рособрнадзора и Минпросвещения России и считается оптимальным. Считаем данное предложение нецелесообразным", - говорится в сообщении.
В ведомстве пояснили, что установленное время позволяет завершить даже самые длинные экзамены в разумное время, а также минимизировать влияние дневной жары, пик которой приходится на период с 12 до 16 часов.
Кроме того, действующее время начала экзамена позволяет установить оптимальный график работы людей, задействованных в его проведении.
В Рособрнадзоре также отметили, что у большинства школьников уже сформирована привычка к раннему подъему. Более того, из‑за стресса перед экзаменом многие выпускники плохо спят независимо от времени его начала.