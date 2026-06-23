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Майк Бэбкок возглавил "Эдмонтон" - РИА Новости Спорт, 23.06.2026
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Хоккей
 
18:22 23.06.2026
Майк Бэбкок возглавил "Эдмонтон"

Двукратный олимпийский чемпион Бэбкок возглавил "Эдмонтон Ойлерз"

© Фото : Пресс-служба НХЛКанадский тренер Майк Бэбкок
Канадский тренер Майк Бэбкок - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© Фото : Пресс-служба НХЛ
Канадский тренер Майк Бэбкок. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Майк Бэбкок возглавил "Эдмонтон Ойлерз".
  • Бэбкок станет 19-м тренером в истории "Ойлерз" и сменит Криса Кноблауха.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Бывший главный тренер "Детройт Ред Уингз" и сборной Канады Майк Бэбкок возглавил "Эдмонтон Ойлерз", сообщается на сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Условия контракта Бэбкока не разглашаются, он станет 19-м тренером в истории "Ойлерз". Бэбкок сменил Криса Кноблауха, с которым "Эдмонтон" дважды доходил до финала Кубка Стэнли (2024, 2025), но в минувшем сезоне завершил выступление в первом раунде плей-офф.
Бэбкоку 63 года, он является единственным в истории тренером - членом "Тройного золотого клуба". Бэбкок привел "Детройт" к Кубку Стэнли в 2008 году и завоевал золотые медали Олимпийских игр в Ванкувере (2010) и Сочи (2014), а также чемпионата мира 2004 года со сборной Канады. Также Бэбкок возглавлял "Анахайм Дакс" и "Торонто Мейпл Лифс".
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ХоккейСпортКанадаВанкуверСочиМайк БэбкокДетройт Ред УингзАнахайм ДаксЭдмонтон ОйлерзНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
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