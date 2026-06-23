Источник: Душко Иванович возглавит баскетбольный клуб "Зенит"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июн - РИА Новости, Борис Ходоровский. Черногорский специалист Душко Иванович возглавит петербургский клуб Единой лиги ВТБ "Зенит", сообщили РИА Новости несколько источников, знакомых с ситуацией.
В минувшем сезоне "Зенит" занял четвертое место в Единой лиге, сменив трех главных тренеров. Командой последовательно управляли Александр Секулич, Деян Радоньич и Ростислав Вергун.
Ивановичу 68 лет. В сезоне-2016/2017 он тренировал подмосковные "Химки" и вывел клуб в Евролигу. Позднее специалист возглавлял турецкий "Бешикташ", испанскую "Басконию", сербскую "Црвену Звезду" и итальянский "Виртус".
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4 мая 2022, 13:58