Источник: Душко Иванович возглавит баскетбольный клуб "Зенит"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июн - РИА Новости, Борис Ходоровский. Черногорский специалист Душко Иванович возглавит петербургский клуб Единой лиги ВТБ "Зенит", сообщили РИА Новости несколько источников, знакомых с ситуацией.

Ивановичу 68 лет. В сезоне-2016/2017 он тренировал подмосковные "Химки" и вывел клуб в Евролигу. Позднее специалист возглавлял турецкий "Бешикташ", испанскую "Басконию", сербскую "Црвену Звезду" и итальянский "Виртус".