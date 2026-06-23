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Источник: Душко Иванович возглавит баскетбольный клуб "Зенит" - РИА Новости Спорт, 23.06.2026
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Баскетбол. Евролига. Матч Химки - Олимпия - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Баскетбол
 
17:16 23.06.2026
Источник: Душко Иванович возглавит баскетбольный клуб "Зенит"

Душко Иванович возглавит баскетбольный клуб "Зенит" в Петербурге

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкДушко Иванович
Душко Иванович - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Душко Иванович. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июн - РИА Новости, Борис Ходоровский. Черногорский специалист Душко Иванович возглавит петербургский клуб Единой лиги ВТБ "Зенит", сообщили РИА Новости несколько источников, знакомых с ситуацией.
В минувшем сезоне "Зенит" занял четвертое место в Единой лиге, сменив трех главных тренеров. Командой последовательно управляли Александр Секулич, Деян Радоньич и Ростислав Вергун.
Ивановичу 68 лет. В сезоне-2016/2017 он тренировал подмосковные "Химки" и вывел клуб в Евролигу. Позднее специалист возглавлял турецкий "Бешикташ", испанскую "Басконию", сербскую "Црвену Звезду" и итальянский "Виртус".
Баскетбол. Евролига. Матч Зенит - Олимпия - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
В "Зените" рассказали о создании клуба в баскетбольной Суперлиге-1
4 мая 2022, 13:58
 
БаскетболСпортДушко ИвановичДеян РадоньичРостислав Вергун
 
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