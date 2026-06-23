"Динамо" из Владивостока пообещало "покусать" лидеров Единой лиги ВТБ

"Прекрасные эмоции от вступления в Единую лигу ВТБ, как и от любого события, которое ждешь всю сознательную жизнь. Я в этом деле очень давно, и выход на высочайший уровень баскетбола для меня важен и как для менеджера, и как для тренера. Самое главное для меня сейчас - соответствовать заявленным требованиям лиги, сыграть все матчи на нашей арене и чтобы все прошло без сбоев", - сказал Сандлер.