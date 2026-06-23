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"Динамо" из Владивостока пообещало "покусать" лидеров Единой лиги ВТБ - РИА Новости Спорт, 23.06.2026
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Баскетбол
 
13:03 23.06.2026 (обновлено: 13:04 23.06.2026)
"Динамо" из Владивостока пообещало "покусать" лидеров Единой лиги ВТБ

Сандлер: владивостокское "Динамо" покусает лидеров в Единой лиге ВТБ

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкОфициальный мяч Единой лиги ВТБ
Официальный мяч Единой лиги ВТБ - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Официальный мяч Единой лиги ВТБ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владивостокское "Динамо" выступит в Единой лиге ВТБ в сезоне-2026/27.
  • Эдуард Сандлер, директор и главный тренер "Динамо", заявил, что клуб составит конкуренцию лидерам Единой лиги ВТБ.
  • Сандлер выразил уверенность в том, что команда будет бороться и покусает лидеров лиги.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Директор и главный тренер владивостокского "Динамо" Эдуард Сандлер заявил РИА Новости, что клуб составит конкуренцию лидерам Единой лиги ВТБ.
"Динамо" из Владивостока выступит в Единой лиге ВТБ в сезоне-2026/27. Соответствующее решение принято на совете лиги, которое прошло во вторник.
"Прекрасные эмоции от вступления в Единую лигу ВТБ, как и от любого события, которое ждешь всю сознательную жизнь. Я в этом деле очень давно, и выход на высочайший уровень баскетбола для меня важен и как для менеджера, и как для тренера. Самое главное для меня сейчас - соответствовать заявленным требованиям лиги, сыграть все матчи на нашей арене и чтобы все прошло без сбоев", - сказал Сандлер.
"Конечно, важно сформировать команду, которая где-то покусает лидеров, где-то поборется за плей-офф. Все дальневосточные команды кусали лидеров и будут кусать. Так устроен мир. Мы самобытные, харизматичные и очень уверенные в себе люди. Поэтому легко не будет никому", - добавил он.
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БаскетболСпортВладивостокЭдуард СандлерЕдиная лига ВТБ
 
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