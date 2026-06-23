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Главный тренер сборной Франции пропустит матч ЧМ из-за смерти матери - РИА Новости Спорт, 23.06.2026
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Футбол
 
23:09 23.06.2026 (обновлено: 23:10 23.06.2026)
Главный тренер сборной Франции пропустит матч ЧМ из-за смерти матери

Дешам пропустит матч сборной Франции с командой Норвегии из-за смерти матери

© AP Photo / Jeremias GonzalezГлавный тренер сборной Франции Дидье Дешам
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© AP Photo / Jeremias Gonzalez
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам не будет руководить командой в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира по футболу из-за смерти матери.
  • На посту главного тренера его временно заменит помощник Ги Стефан.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам не будет руководить командой в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира по футболу из-за смерти матери, сообщается на сайте Федерации футбола Франции (FFF).
Сборная Франции сыграет с командой Норвегии 26 июня в третьем туре в группе I. На посту главного тренера Дешама временно заменит его помощник Ги Стефан.
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"Тренер национальной сборной был опечален, узнав сегодня утром о смерти своей матери. Он вернется во Францию, чтобы присутствовать на ее похоронах", - говорится в заявлении FFF.
В ночь на вторник команда Дешама обыграла сборную Ирака (3:0) и досрочно вышла в 1/16 финала чемпионата мира.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
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