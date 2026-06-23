Главный тренер сборной Франции пропустит матч ЧМ из-за смерти матери

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам не будет руководить командой в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира по футболу из-за смерти матери.
- На посту главного тренера его временно заменит помощник Ги Стефан.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам не будет руководить командой в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира по футболу из-за смерти матери, сообщается на сайте Федерации футбола Франции (FFF).
"Тренер национальной сборной был опечален, узнав сегодня утром о смерти своей матери. Он вернется во Францию, чтобы присутствовать на ее похоронах", - говорится в заявлении FFF.
В ночь на вторник команда Дешама обыграла сборную Ирака (3:0) и досрочно вышла в 1/16 финала чемпионата мира.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.