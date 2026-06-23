Костин продлил контракт с нижегородским "Торпедо"

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Вратарь Денис Костин подписал новое соглашение с нижегородским "Торпедо", сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Новый контракт рассчитан до 31 мая 2028 года.
"Важность основного вратаря для успешного выступления команды в КХЛ очевидна и дополнительных аргументов не требует. В прошлом сезоне Денис перешел в "Торпедо" и честным трудом занял свое место в воротах, завоевав любовь болельщиков. Пусть так будет и дальше. Рады, что "министр обороны" с нами еще на два сезона", - сказал гендиректор "Торпедо" Евгений Забуга.
Костину 31 год, в прошлом сезоне он провел 54 матча за "Торпедо", в которых одержал 30 побед и пять раз отыграл на ноль. Ранее он также выступал за омский "Авангард" и новосибирскую "Сибирь".
"Торпедо" подписало контракт с нападающим Гараевым
14 декабря 2025, 15:23