Рейтинг@Mail.ru
Костин продлил контракт с нижегородским "Торпедо" - РИА Новости Спорт, 23.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
17:56 23.06.2026
Костин продлил контракт с нижегородским "Торпедо"

Вратарь Денис Костин продлил контракт с "Торпедо"

© Фото : ХК "Авангард"Денис Костин
Денис Костин - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© Фото : ХК "Авангард"
Денис Костин. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Вратарь Денис Костин подписал новое соглашение с нижегородским "Торпедо", сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Новый контракт рассчитан до 31 мая 2028 года.
"Важность основного вратаря для успешного выступления команды в КХЛ очевидна и дополнительных аргументов не требует. В прошлом сезоне Денис перешел в "Торпедо" и честным трудом занял свое место в воротах, завоевав любовь болельщиков. Пусть так будет и дальше. Рады, что "министр обороны" с нами еще на два сезона", - сказал гендиректор "Торпедо" Евгений Забуга.
Костину 31 год, в прошлом сезоне он провел 54 матча за "Торпедо", в которых одержал 30 побед и пять раз отыграл на ноль. Ранее он также выступал за омский "Авангард" и новосибирскую "Сибирь".
Хоккеисты Торпедо - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
"Торпедо" подписало контракт с нападающим Гараевым
14 декабря 2025, 15:23
 
ХоккейСпортТорпедоАвангардСибирьКХЛ 2025-2026Денис Костин
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Португалия
    Узбекистан
    5
    0
  • Футбол
    Завершен
    Англия
    Гана
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Панама
    Хорватия
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Колумбия
    ДР Конго
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Панама
    Хорватия
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Колумбия
    ДР Конго
    1
    0
  • Футбол
    24.06 22:00
    Босния и Герцеговина
    Катар
  • Футбол
    24.06 22:00
    Швейцария
    Канада
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала