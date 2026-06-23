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Страны БРИКС сохранили экономические отношения с Россией вопреки санкциям - РИА Новости, 23.06.2026
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17:15 23.06.2026
Страны БРИКС сохранили экономические отношения с Россией вопреки санкциям

Пурнима: в БРИКС многое сделали для сохранения экономических отношений с Россией

© РИА НовостиФлаги стран-участников БРИКС
Флаги стран-участников БРИКС - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости
Флаги стран-участников БРИКС. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Страны БРИКС, особенно Китай и Индия, сыграли важную роль в сохранении экономических отношений с Россией после введения антироссийских санкций.
  • Президент России Владимир Путин посещал Китай и Индию для "открытия новых горизонтов сотрудничества".
  • Объединение в рамках БРИКС позволяет странам наращивать торговые связи и формировать устойчивую модель взаимодействия.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. После введения антироссийских санкций страны БРИКС, особенно Китай и Индия, сыграли важную роль в сохранении экономических отношений с РФ, заявила РИА Новости президент Международного конгресса БРИКС Ананд Пурнима.
"После введения санкций в отношении России, БРИКС сыграл очень важную роль в развитии устойчивых отношений с Россией и в продолжении экономических отношений с РФ, особенно Китай и Индия сыграли важную роль", - сказала она.
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По ее словам, ранее президент России Владимир Путин посещал Китай и Индию для "открытия новых горизонтов сотрудничества".
"Мы наблюдаем, что Китай, Индия и Россия - лучшие экономики в мире, а санкции… дали новые возможности России, Индии, Китаю, странам БРИКС и Глобального Юга для объединения", - добавила она.
Как уточнила Ананд Пурнима, объединение в рамках БРИКС и создание новых многосторонних платформ позволяют участникам наращивать торговые связи, углублять экономическое сотрудничество и формировать устойчивую модель взаимодействия.
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