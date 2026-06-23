Краткий пересказ от РИА ИИ Страны БРИКС, особенно Китай и Индия, сыграли важную роль в сохранении экономических отношений с Россией после введения антироссийских санкций.

Президент России Владимир Путин посещал Китай и Индию для "открытия новых горизонтов сотрудничества".

Объединение в рамках БРИКС позволяет странам наращивать торговые связи и формировать устойчивую модель взаимодействия.

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. После введения антироссийских санкций страны БРИКС, особенно Китай и Индия, сыграли важную роль в сохранении экономических отношений с РФ, заявила РИА Новости президент Международного конгресса БРИКС Ананд Пурнима.

"После введения санкций в отношении России БРИКС сыграл очень важную роль в развитии устойчивых отношений с Россией и в продолжении экономических отношений с РФ, особенно Китай и Индия сыграли важную роль", - сказала она.

По ее словам, ранее президент России Владимир Путин посещал Китай и Индию для "открытия новых горизонтов сотрудничества".

"Мы наблюдаем, что Китай, Индия и Россия - лучшие экономики в мире, а санкции… дали новые возможности России, Индии, Китаю, странам БРИКС и Глобального Юга для объединения", - добавила она.

Как уточнила Ананд Пурнима, объединение в рамках БРИКС и создание новых многосторонних платформ позволяют участникам наращивать торговые связи, углублять экономическое сотрудничество и формировать устойчивую модель взаимодействия.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что новый 21-й пакет санкций ЕС против России может затронуть энергетику, финсектор, криптоторговлю и впервые рыбный промысел.