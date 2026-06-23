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Шойгу предложил создать на платформе БРИКС механизмы реагирования на ЧС - РИА Новости, 23.06.2026
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07:20 23.06.2026
Шойгу предложил создать на платформе БРИКС механизмы реагирования на ЧС

Шойгу призвал создать в БРИКС механизмы реагирования и резервы на случай ЧС

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сергей Шойгу считает необходимым создать в БРИКС механизмы реагирования на чрезвычайные ситуации.
  • Планируется формирование совместных ресурсных резервов для преодоления последствий чрезвычайных ситуаций.
НЬЮ-ДЕЛИ, 23 июн - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу считает необходимым создать в БРИКС механизмы реагирования и ресурсные резервы на случай чрезвычайных ситуаций.
"С учетом обострения международной обстановки полагаем важным создать на площадке БРИКС востребованные в современных условиях рабочие механизмы, направленные на коллективное оперативное реагирование на разные события, а также на формирование совместных ресурсных резервов для преодоления последствий чрезвычайных ситуаций", - сказал Шойгу на встрече с министром иностранных дел Китая Ван И.
"Будем работать над тем, чтобы наполнить данные инициативы практическим содержанием. Рассчитываем на поддержку китайских друзей по этим вопросам", - отметил секретарь СБ РФ.
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