Шойгу предложил создать на платформе БРИКС механизмы реагирования на ЧС

НЬЮ-ДЕЛИ, 23 июн - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу считает необходимым создать в БРИКС механизмы реагирования и ресурсные резервы на случай чрезвычайных ситуаций.

"Будем работать над тем, чтобы наполнить данные инициативы практическим содержанием. Рассчитываем на поддержку китайских друзей по этим вопросам", - отметил секретарь СБ РФ.