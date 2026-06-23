В Совфеде обсудят отмену госпошлины за регистрацию брака

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поручила социальному комитету изучить инициативу об отмене госпошлины за регистрацию брака.
- Инициатива предполагает переложить выплаты на пошлину за расторжение брака.
- Анастасия Авдеева, выступившая с инициативой, считает, что госпошлина за регистрацию брака снижает градус торжества и "выглядит как плата за любовь".
МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поручила социальному комитету СФ изучить инициативу молодых законодателей отменить госпошлину за регистрацию брака, переложив эти выплаты на пошлину за расторжение семейного союза.
С соответствующей инициативой выступила на заседании Палаты молодых законодателей при Совете Федерации Анастасия Авдеева. По ее словам, несмотря на то что сумма налога совсем небольшая - 350 рублей, сам факт оплаты негативно сказывается на настроении будущих молодоженов и даже "выглядит как плата за любовь".
Она предложила компенсировать выпадающие доходы бюджета за счет увеличения госпошлины за расторжение брака.
Матвиенко поручила социальному комитету Совфеда вместе с молодыми законодателями подумать, как эту инициативу "красиво и достойно реализовать".
"Казалось бы, вопрос житейский: идут люди подавать в ЗАГС заявление, атмосфера торжественная, любовь у них. А тут просят принести бумажку на 350 рублей. Это, конечно, сразу снижает градус торжества", — сказала спикер Совфеда.