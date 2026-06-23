В Совфеде обсудят отмену госпошлины за регистрацию брака

МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поручила социальному комитету СФ изучить инициативу молодых законодателей отменить госпошлину за регистрацию брака, переложив эти выплаты на пошлину за расторжение семейного союза.

"Казалось бы, вопрос житейский: идут люди подавать в ЗАГС заявление, атмосфера торжественная, любовь у них. А тут просят принести бумажку на 350 рублей. Это, конечно, сразу снижает градус торжества", — сказала спикер Совфеда.