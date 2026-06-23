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В Совфеде обсудят отмену госпошлины за регистрацию брака - РИА Новости, 23.06.2026
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17:14 23.06.2026
В Совфеде обсудят отмену госпошлины за регистрацию брака

В Совете Федерации обсудят отмену пошлины за регистрацию брака

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации
Здание Совета Федерации - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Мария Девахина
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поручила социальному комитету изучить инициативу об отмене госпошлины за регистрацию брака.
  • Инициатива предполагает переложить выплаты на пошлину за расторжение брака.
  • Анастасия Авдеева, выступившая с инициативой, считает, что госпошлина за регистрацию брака снижает градус торжества и "выглядит как плата за любовь".
МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поручила социальному комитету СФ изучить инициативу молодых законодателей отменить госпошлину за регистрацию брака, переложив эти выплаты на пошлину за расторжение семейного союза.
С соответствующей инициативой выступила на заседании Палаты молодых законодателей при Совете Федерации Анастасия Авдеева. По ее словам, несмотря на то что сумма налога совсем небольшая - 350 рублей, сам факт оплаты негативно сказывается на настроении будущих молодоженов и даже "выглядит как плата за любовь".
Она предложила компенсировать выпадающие доходы бюджета за счет увеличения госпошлины за расторжение брака.
Матвиенко поручила социальному комитету Совфеда вместе с молодыми законодателями подумать, как эту инициативу "красиво и достойно реализовать".
"Казалось бы, вопрос житейский: идут люди подавать в ЗАГС заявление, атмосфера торжественная, любовь у них. А тут просят принести бумажку на 350 рублей. Это, конечно, сразу снижает градус торжества", — сказала спикер Совфеда.
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