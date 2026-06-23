Краткий пересказ от РИА ИИ
- Экс-тренер сборной России Александр Бородюк заявил, что присутствие Криштиану Роналду в составе идет сборной Португалии на пользу на чемпионате мира по футболу.
- Сборная Португалии сыграла вничью с командой ДР Конго (1:1) в рамках группового этапа чемпионата мира, Роналду провел на поле 90 минут, но не отметился результативными действиями.
- Бородюк подчеркнул, что сборная не должна зависеть от одного футболиста и по одной игре делать выводы абсолютно неправильно и непрофессионально.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 июн – РИА Новости, Анна Разуваева. Присутствие Криштиану Роналду в составе идет сборной Португалии на пользу на чемпионате мира по футболу, критикуют нападающего лишь непрофессионалы, заявил РИА Новости экс-тренер сборной России Александр Бородюк.
Сборная Португалии сыграла вничью с командой ДР Конго (1:1) в рамках группового этапа чемпионата мира. Роналду провел на поле 90 минут, но не отметился результативными действиями. Во вторник португальцы сыграют со сборной Узбекистана.
"Роналду пять раз выигрывал "Золотой мяч". Поэтому диванные эксперты, которые критикуют его, наверное, не разбираются в футболе. А то, что касается сборной Португалии, игра зависит от подготовки команды именно к чемпионату в физическом, тактическом и ментальном плане. Сборная не должна зависеть от одного футболиста, здесь огромное значение имеют тренерские решения: какой состав ставить и какие игроки на данный момент лучшие. И по одной игре уже какие-то выводы делать абсолютно неправильно и непрофессионально", - сказал Бородюк.
Чемпионат мира по футболу впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран – США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.