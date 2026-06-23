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В Дагестане рассказали, когда смогут возобновить работу закрытые АЗС - РИА Новости, 23.06.2026
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23:53 23.06.2026
В Дагестане рассказали, когда смогут возобновить работу закрытые АЗС

Щукин: закрытые в Дагестане АЗС смогут открыться после устранения нарушений

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкРабота автозаправки
Работа автозаправки - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Работа автозаправки . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Автозаправочные станции в Дагестане закрыты по решению судов из-за выявленных нарушений.
  • Угроза для людей из-за серьезных нарушений на АЗС была выше экономических интересов собственников, заявил врио главы республики Федор Щукин.
  • После устранения нарушений автозаправочные станции могут возобновить работу, подчеркнул он.
МАХАЧКАЛА, 23 июн - РИА Новости. Автозаправочные станции в Дагестане, которые закрыты по решению судов из-за выявленных нарушений, смогут вернуться к работе после их устранения, заявил врио главы республики Федор Щукин.
Жители Дагестана в последние месяцы в соцсетях сообщают о закрытии целого ряда АЗС на территории республики, прежде всего в Махачкале.
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"Так совпало, что у нас абсолютное большинство заправочных станций с грубыми нарушениями работало, и по требованию прокуратуры, по решению судов… работа этих автозаправочных станций была приостановлена до устранения этих нарушений", - сказал Щукин на совещании, видео с которого опубликовано в его Telegram-канале.
Он отметил, что выявленные в ходе обследования серьезные нарушения представляли угрозу для людей. Руководитель региона подчеркнул, что жизнь и здоровье жителей всегда выше экономических интересов собственников АЗС.
"Целый ряд заправок уже устранили те нарушения, которые являлись причинами для их закрытия. В самое ближайшее время эта работа будет активизирована, мы инициируем процедуру по возобновлению работы этих заправок в Махачкале и Каспийске… Работа по открытию заправок находится на контроле", - подчеркнул врио главы Дагестана.
В самой публикации в Telegram-канале Щукин отметил, что "после устранения нарушений автозаправки могут открываться и вести свою деятельность".
Масштабные рейды по проверке заправок в Дагестане стали проводиться после взрыва склада с селитрой напротив АЗС в августе 2023 года, который унес жизни более 30 человек. В ноябре 2024 года в администрации главы республики сообщили, что свыше 17 тысяч нарушений было выявлено в ходе проверок автозаправочных станций, почти 5 тысяч из них касались промышленной безопасности.
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