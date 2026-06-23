В Дагестане рассказали, когда смогут возобновить работу закрытые АЗС

Краткий пересказ от РИА ИИ Автозаправочные станции в Дагестане закрыты по решению судов из-за выявленных нарушений.

Угроза для людей из-за серьезных нарушений на АЗС была выше экономических интересов собственников, заявил врио главы республики Федор Щукин.

После устранения нарушений автозаправочные станции могут возобновить работу, подчеркнул он.

МАХАЧКАЛА, 23 июн - РИА Новости. Автозаправочные станции в Дагестане, которые закрыты по решению судов из-за выявленных нарушений, смогут вернуться к работе после их устранения, заявил врио главы республики Федор Щукин.

Жители Дагестана в последние месяцы в соцсетях сообщают о закрытии целого ряда АЗС на территории республики, прежде всего в Махачкале

"Так совпало, что у нас абсолютное большинство заправочных станций с грубыми нарушениями работало, и по требованию прокуратуры, по решению судов… работа этих автозаправочных станций была приостановлена до устранения этих нарушений", - сказал Щукин на совещании, видео с которого опубликовано в его Telegram-канале

Он отметил, что выявленные в ходе обследования серьезные нарушения представляли угрозу для людей. Руководитель региона подчеркнул, что жизнь и здоровье жителей всегда выше экономических интересов собственников АЗС.

"Целый ряд заправок уже устранили те нарушения, которые являлись причинами для их закрытия. В самое ближайшее время эта работа будет активизирована, мы инициируем процедуру по возобновлению работы этих заправок в Махачкале и Каспийске… Работа по открытию заправок находится на контроле", - подчеркнул врио главы Дагестана.

В самой публикации в Telegram-канале Щукин отметил, что "после устранения нарушений автозаправки могут открываться и вести свою деятельность".