В США арестовали легенду UFC

Порье завершил карьеру в июле 2025 года. Позднее боец ММА сообщал, что находится на пути к трезвой жизни и занимается самоанализом.

Порье 37 лет, он является бывшим обладателем вакантного чемпионского титула UFC в легком весе. В 2019 году он проиграл в бою за титул россиянину Хабибу Нурмагомедову, в 2024-м - Исламу Махачеву. Всего на его счету 30 побед и 10 поражений в смешанных единоборствах, один поединок признан несостоявшимся.