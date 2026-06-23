В США арестовали легенду UFC

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывший боец UFC Дастин Порье был арестован за нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.
- Арест произошел в Атланте (штат Джорджия), после чего Порье был отпущен спустя четыре часа.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) американец Дастин Порье был арестован за нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, сообщает TMZ.
Порье завершил карьеру в июле 2025 года. Позднее боец ММА сообщал, что находится на пути к трезвой жизни и занимается самоанализом.
Порье 37 лет, он является бывшим обладателем вакантного чемпионского титула UFC в легком весе. В 2019 году он проиграл в бою за титул россиянину Хабибу Нурмагомедову, в 2024-м - Исламу Махачеву. Всего на его счету 30 побед и 10 поражений в смешанных единоборствах, один поединок признан несостоявшимся.
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