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В США арестовали легенду UFC - РИА Новости Спорт, 23.06.2026
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Единоборства
 
02:13 23.06.2026 (обновлено: 02:22 23.06.2026)
В США арестовали легенду UFC

Дастина Порье арестовали за нахождение пьяным в общественном месте

© UFCДастин Порье
Дастин Порье - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© UFC
Дастин Порье. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший боец UFC Дастин Порье был арестован за нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.
  • Арест произошел в Атланте (штат Джорджия), после чего Порье был отпущен спустя четыре часа.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) американец Дастин Порье был арестован за нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, сообщает TMZ.
По информации источника, он был арестован в Атланте (штат Джорджия) и отпущен спустя четыре часа.
Порье завершил карьеру в июле 2025 года. Позднее боец ММА сообщал, что находится на пути к трезвой жизни и занимается самоанализом.
Порье 37 лет, он является бывшим обладателем вакантного чемпионского титула UFC в легком весе. В 2019 году он проиграл в бою за титул россиянину Хабибу Нурмагомедову, в 2024-м - Исламу Махачеву. Всего на его счету 30 побед и 10 поражений в смешанных единоборствах, один поединок признан несостоявшимся.
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