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Ученый рассказал о ситуации с акулами в Приморье - РИА Новости, 23.06.2026
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05:49 23.06.2026 (обновлено: 09:52 23.06.2026)
Ученый рассказал о ситуации с акулами в Приморье

Долганов: акулы в Приморье зашли за рыбой и уйдут на юг осенью

© Shutterstock/FOTODOM / Will FalconАкула
Акула - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© Shutterstock/FOTODOM / Will Falcon
Акула. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Доктор биологических наук Владимир Долганов сообщил, что проблемы с акулами в водах Приморья нет, они зашли за рыбой и уйдут южнее с наступлением осени.
  • Акулы не представляют опасности для жителей региона, так как человек не входит в их пищевую цепь.
  • Ученый отметил, что нападения акул на людей редки и часто из обычного природного явления СМИ делают сенсацию.
ВЛАДИВОСТОК, 23 июн – РИА Новости. Проблемы с акулами в водах Приморья нет: они зашли сюда за рыбой и уйдут южнее с наступлением осени, сообщил РИА Новости доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник Лаборатории ихтиологии Национального научного центра морской биологии ДВО РАН Владимир Долганов.
В соцсетях ранее прошла информация о том, что у острова Путятина недалеко от Владивостока выловили акулу, вероятно, детеныша опасной мако. Также сообщили о вылове акулы у поселка Дунай. В начале июня также сообщалось о встречах с акулами в водах региона.
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"Основная их масса - на юге. К нам они зашли, осенью ушли. Они идут за рыбой, как волки за оленями. Все в природе целесообразно, и все нормально. Осенью они все потихонечку отбегут назад (на юг – ред.)", - сказал Долганов.
Он отметил, что проблемы для жителей региона в связи с приходом акул нет.
"Нет у них в пищевой цепи человека, просто в генетической памяти их нет. По данным мировой комиссии изучения акул, которая фиксирует все нападения, в мире происходит всего 100 нападений в год, из них около 10 летальных", - отметил собеседник.
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По его словам, люди чаще погибают в разных бытовых ситуациях, в авариях. Но ряд СМИ, по данным ученого, делают из обычного природного явления – ежегодного захода акул в Приморье – сенсацию, и туристы начинают бояться заходить в море.
"Но для человека проблемы нет, нет никакой опасности", - отметил собеседник.
Ранее в Тихоокеанском филиале ВНИРО (ТИНРО) сообщали, что акулы пришли в Приморье вслед за сардиной, чья япономорская популяция увеличилась.
Во второй половине августа 2011 года в Приморье было зарегистрировано три случая столкновения акул с отдыхающими. С тех пор о нападении этих рыб на человека в регионе не сообщалось, но периодически местные жители снимают на видео встречи с акулами, в основном с сельдевыми.
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