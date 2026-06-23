Ученый рассказал о ситуации с акулами в Приморье

Краткий пересказ от РИА ИИ Доктор биологических наук Владимир Долганов сообщил, что проблемы с акулами в водах Приморья нет, они зашли за рыбой и уйдут южнее с наступлением осени.

Акулы не представляют опасности для жителей региона, так как человек не входит в их пищевую цепь.

Ученый отметил, что нападения акул на людей редки и часто из обычного природного явления СМИ делают сенсацию.

ВЛАДИВОСТОК, 23 июн – РИА Новости. Проблемы с акулами в водах Приморья нет: они зашли сюда за рыбой и уйдут южнее с наступлением осени, сообщил РИА Новости доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник Лаборатории ихтиологии Национального научного центра морской биологии ДВО РАН Владимир Долганов.

В соцсетях ранее прошла информация о том, что у острова Путятина недалеко от Владивостока выловили акулу, вероятно, детеныша опасной мако. Также сообщили о вылове акулы у поселка Дунай . В начале июня также сообщалось о встречах с акулами в водах региона.

"Основная их масса - на юге. К нам они зашли, осенью ушли. Они идут за рыбой, как волки за оленями. Все в природе целесообразно, и все нормально. Осенью они все потихонечку отбегут назад (на юг – ред.)", - сказал Долганов.

Он отметил, что проблемы для жителей региона в связи с приходом акул нет.

"Нет у них в пищевой цепи человека, просто в генетической памяти их нет. По данным мировой комиссии изучения акул, которая фиксирует все нападения, в мире происходит всего 100 нападений в год, из них около 10 летальных", - отметил собеседник.

По его словам, люди чаще погибают в разных бытовых ситуациях, в авариях. Но ряд СМИ, по данным ученого, делают из обычного природного явления – ежегодного захода акул в Приморье – сенсацию, и туристы начинают бояться заходить в море.

"Но для человека проблемы нет, нет никакой опасности", - отметил собеседник.

Ранее в Тихоокеанском филиале ВНИРО (ТИНРО) сообщали, что акулы пришли в Приморье вслед за сардиной, чья япономорская популяция увеличилась.