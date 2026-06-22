Зобнин признался, что был шокирован приглашением в "Спартак" 10 лет назад

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"Был удивлен, что "Спартак" позвал. Понятно, что о себе хуже думаешь. То же самое с вызовом в сборную. Приглашение от "Спартака", как и первый вызов в сборную, для меня было сюрпризом", - сказал Зобнин журналистам после медосмотра перед летними сборами.