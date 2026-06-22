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Зобнин признался, что был шокирован приглашением в "Спартак" 10 лет назад - РИА Новости Спорт, 22.06.2026
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Футбол
 
13:05 22.06.2026 (обновлено: 13:29 22.06.2026)
Зобнин признался, что был шокирован приглашением в "Спартак" 10 лет назад

Зобнин заявил, что переход в "Спартак" 10 лет назад был для него сюрпризом

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкИгрок ФК "Спартак" Роман Зобнин радуется забитому голу в матче 28-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между ФК "Спартак" (Москва) и ПФК ЦСКА (Москва).
Игрок ФК Спартак Роман Зобнин радуется забитому голу в матче 28-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между ФК Спартак (Москва) и ПФК ЦСКА (Москва). - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Роман Зобнин рассказал, что был удивлен, получив приглашение от московского «Спартака».
  • Зобнин перешел в «Спартак» из московского «Динамо» летом 2016 года.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Футболист московского "Спартака" Роман Зобнин рассказал, что десять лет назад был удивлен, получив приглашение от "красно-белых".
Зобнину 32 года. Он стал игроком "Спартака" летом 2016 года, перейдя в клуб из московского "Динамо".
«
"Был удивлен, что "Спартак" позвал. Понятно, что о себе хуже думаешь. То же самое с вызовом в сборную. Приглашение от "Спартака", как и первый вызов в сборную, для меня было сюрпризом", - сказал Зобнин журналистам после медосмотра перед летними сборами.
В составе "Спартака" Зобнин выиграл чемпионат России в 2017 году, а также дважды завоевал Кубок страны (2022, 2026). Он является капитаном "Спартака" с 2024 года. Зобнин провел 239 матчей за команду в чемпионате России, больше только у Егора Титова (324).
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