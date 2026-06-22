В Днепропетровской области прогремел взрыв

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Павлограде Днепропетровской области прогремел взрыв.
- На момент взрыва в части Днепропетровской области звучала воздушная тревога.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Взрыв прогремел в понедельник в Павлограде Днепропетровской области на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".
"В Павлограде был слышен звук взрыва", - говорится в сообщении.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит в части Днепропетровской области.
Украинские СМИ сообщили о мощном взрыве в Павлограде
13 декабря 2025, 14:57