Краткий пересказ от РИА ИИ
- Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян считает, что парламентские выборы в Армении были нелегитимными.
- По мнению Симоньян, выборы были подстроены и голоса были прибавлены.
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Парламентские выборы в Армении были нелегитимными, считает главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.
Главный редактор добавила, что не знает, как можно было отдавать голоса человеку, который презирает память геноцида, отдал своими руками Нагорный Карабах и "пришел к власти на ненависти к России и к русским".
Парламентские выборы прошли в Армении 7 июня. Согласно опубликованным 14 июня окончательным итогам выборов, в новый парламент Армении войдут три политические силы. Правящей партии "Гражданский договор" достались 64 мандата, блокам "Сильная Армения" и "Армения" — 29 и 12 соответственно. Партия премьера Никола Пашиняна сможет самостоятельно сформировать правительство. Партия "Процветающая Армения" не смогла преодолеть четырехпроцентный барьер по итогам выборов и не проходит в парламент нового созыва.
Оппозиционные силы уже заявили о намерении оспорить результаты выборов и подали иски в Конституционный суд.