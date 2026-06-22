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Симоньян назвала парламентские выборы в Армении нелегитимными - РИА Новости, 22.06.2026
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00:24 22.06.2026 (обновлено: 01:01 22.06.2026)
Симоньян назвала парламентские выборы в Армении нелегитимными

Симоньян: парламентские выборы в Армении были нелегитимными

© РИА Новости / RTМаргарита Симоньян
Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / RT
Маргарита Симоньян. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян считает, что парламентские выборы в Армении были нелегитимными.
  • По мнению Симоньян, выборы были подстроены и голоса были прибавлены.
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Парламентские выборы в Армении были нелегитимными, считает главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.
"Что у них в голове, почему они хоть один голос отдали за этого эфенди Пашиняна, я не знаю. Я не сомневаюсь, что выборы эти, конечно, нелегитимные и, конечно, они были подстроены и голоса прибавлены. Но тем не менее сколько-то голосов он же все-таки набрал", — передает слова Симоньян ИС "Вести".
Главный редактор добавила, что не знает, как можно было отдавать голоса человеку, который презирает память геноцида, отдал своими руками Нагорный Карабах и "пришел к власти на ненависти к России и к русским".
Парламентские выборы прошли в Армении 7 июня. Согласно опубликованным 14 июня окончательным итогам выборов, в новый парламент Армении войдут три политические силы. Правящей партии "Гражданский договор" достались 64 мандата, блокам "Сильная Армения" и "Армения" — 29 и 12 соответственно. Партия премьера Никола Пашиняна сможет самостоятельно сформировать правительство. Партия "Процветающая Армения" не смогла преодолеть четырехпроцентный барьер по итогам выборов и не проходит в парламент нового созыва.
Оппозиционные силы уже заявили о намерении оспорить результаты выборов и подали иски в Конституционный суд.
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