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Более 38 тысяч абитуриентов подали заявления в вузы в первый день приема - РИА Новости, 22.06.2026
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17:49 22.06.2026 (обновлено: 18:46 22.06.2026)
Более 38 тысяч абитуриентов подали заявления в вузы в первый день приема

Свыше 38,3 тысячи абитуриентов подали заявления в вузы РФ в первый день приема

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкПриемная комиссия в университете
Приемная комиссия в университете - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Приемная комиссия в университете. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В первый день приемной кампании в российские университеты заявления подали 38 324 абитуриента.
  • 33 296 заявлений было подано через портал «Госуслуги», среди абитуриентов более 1,3 тысячи иностранных граждан.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Свыше 38,3 тысячи абитуриентов подали заявления в вузы в течение первого дня приемной кампании в российские университеты, сообщили РИА Новости в Минобрнауки РФ.
Приемная кампания началась 20 июня.
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"В течение первого дня приемной кампании в российские университеты заявления подали 38 324 абитуриента, 33 296 из них сделали это через портал "Госуслуги", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в числе подавших заявления более 1,3 тысячи иностранных граждан.
"В течение первого дня приема абитуриенты всего подали 81 871 заявление на 206 538 конкурсных групп", - следует из сообщения.
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