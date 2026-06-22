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В Воронеже из-за удара ВСУ повреждены десять многоквартирных домов - РИА Новости, 22.06.2026
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19:37 22.06.2026 (обновлено: 19:39 22.06.2026)
В Воронеже из-за удара ВСУ повреждены десять многоквартирных домов

В Воронеже из-за удара ВСУ повреждены 10 многоквартирных и 6 частных домов

© РИА Новости / Николай Хижняк | Перейти в медиабанкШеврон на рукаве бушлата сотрудника аэромобильной группировки МЧС России
Шеврон на рукаве бушлата сотрудника аэромобильной группировки МЧС России - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Шеврон на рукаве бушлата сотрудника аэромобильной группировки МЧС России. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Воронеже повреждены десять многоквартирных домов в результате удара ВСУ.
  • Пострадали также шесть частных домов, преимущественно повреждены кровли.
ВОРОНЕЖ, 22 июн - РИА Новости. Десять многоквартирных и шесть частных домов были повреждены в Воронеже в результате удара ВСУ, сообщил губернатор Александр Гусев.
"Повреждения фасадов и остекления при падении обломков получили 10 многоквартирных домов. В частном секторе пострадали шесть домов — в них преимущественно повреждены кровли", — сообщил Гусев в своём Telegram-канале.
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