Семьи погибших от удара ВСУ по Воронежу получат по миллиону рублей

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Семьи погибших при ударе ВСУ по Воронежу получат по одному миллиону рублей.
- По 300 тысяч рублей выплатят людям, получившим серьезные ранения.
ВОРОНЕЖ, 22 июн - РИА Новости. Семьи погибших при ударе ВСУ по Воронежу получат по одному миллиону рублей, 300 тысяч рублей выплатят людям, получившим серьезные ранения, сообщил губернатор Александр Гусев.
"В соответствии с установленным ранее порядком семьям погибших будет выплачено по 1 млн рублей, а получившим серьезные ранения – по 300 тыс. рублей. Поручил провести и адресную работу с семьями погибших", - сообщил Гусев в своем Telegram-канале.