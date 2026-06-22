Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подразделения 3-го батальона 114-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ несут большие потери в Черниговской области.
- Информация о погибших появляется в открытых источниках.
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Украинская бригада понесла значительные потери в Черниговской области, сообщил РИА Новости представитель российских силовых структур.
"В Черниговской области несут большие потери подразделения 3-го батальона 114-й обр ТерО. В результате последнего комбинированного удара ВС России подтверждены потери среди операторов БПЛА, специалистов ПВО и обычных пехотинцев", — заявил собеседник агентства.
Он добавил, что информация о погибших появляется в открытых источниках — некрологи убитых публикуют в официальном аккаунте батальона в соцсетях.
В середине июня в силовых структурах рассказали РИА Новости, что в Черниговской области понес потери второй батальон 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ, выведенный для восстановления боеспособности из Константиновки.
Населенный пункт расположен на севере ДНР, в 55 километрах от Донецка. Там находится крупный транзитный железнодорожный узел. Этот город играет ключевую роль для снабжения ВСУ в Краматорско-Славянской агломерации.
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