Краткий пересказ от РИА ИИ Подразделения 3-го батальона 114-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ несут большие потери в Черниговской области.

Информация о погибших появляется в открытых источниках.

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Украинская бригада понесла значительные потери в Черниговской области, сообщил РИА Новости представитель российских силовых структур.

"В Черниговской области несут большие потери подразделения 3-го батальона 114-й обр ТерО . В результате последнего комбинированного удара ВС России подтверждены потери среди операторов БПЛА, специалистов ПВО и обычных пехотинцев", — заявил собеседник агентства.

Он добавил, что информация о погибших появляется в открытых источниках — некрологи убитых публикуют в официальном аккаунте батальона в соцсетях.

В середине июня в силовых структурах рассказали РИА Новости, что в Черниговской области понес потери второй батальон 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ, выведенный для восстановления боеспособности из Константиновки.