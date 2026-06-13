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Части ВСУ, выведенные из ДНР, понесли потери в Черниговской области - РИА Новости, 13.06.2026
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06:32 13.06.2026 (обновлено: 09:08 13.06.2026)
Части ВСУ, выведенные из ДНР, понесли потери в Черниговской области

Выведенная из Константиновки в Черниговскую область бригада ВСУ несет потери

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские военнослужащие несут тело погибшего
Украинские военнослужащие несут тело погибшего - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© AP Photo / Leo Correa
Украинские военнослужащие несут тело погибшего. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Батальон бригады ВСУ, выведенный из Константиновки, понес первые потери в Черниговской области.
  • Сведения о погибших появились в открытых источниках и социальных сетях
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Батальон бригады ВСУ, выведенный из Константиновки, понес потери в Черниговской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Первые потери понес второй батальон 93-й ОМБр, <...> выведенный командованием на данный участок фронта на "восстановление боеспособности", — рассказал собеседник агентства.
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05:01
Сведения о погибших появились в открытых источниках и социальных сетях.
В четверг Минобороны сообщило, что российские войска полностью установили контроль над восточной частью Константиновки и вышли на ее северо-восточные окраины. Также армия ведет бои в юго-западных районах города и на территории Константиновского металлургического завода.
Населенный пункт расположен на севере ДНР, в 55 километрах от Донецка. Там находится крупный транзитный железнодорожный узел. Этот город играет ключевую роль для снабжения ВСУ в Краматорско-Славянской агломерации.
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЧерниговская областьКонстантиновкаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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