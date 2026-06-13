Части ВСУ, выведенные из ДНР, понесли потери в Черниговской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Батальон бригады ВСУ, выведенный из Константиновки, понес первые потери в Черниговской области.
- Сведения о погибших появились в открытых источниках и социальных сетях
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Батальон бригады ВСУ, выведенный из Константиновки, понес потери в Черниговской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Первые потери понес второй батальон 93-й ОМБр, <...> выведенный командованием на данный участок фронта на "восстановление боеспособности", — рассказал собеседник агентства.
Сведения о погибших появились в открытых источниках и социальных сетях.
В четверг Минобороны сообщило, что российские войска полностью установили контроль над восточной частью Константиновки и вышли на ее северо-восточные окраины. Также армия ведет бои в юго-западных районах города и на территории Константиновского металлургического завода.