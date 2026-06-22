ВС России поразили крупный логистический центр ВСУ в Харьковской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Расчеты БПЛА "Герань-2" поразили логистический центр "Новой почты" в Харьковской области.
- ВСУ использовали его для хранения вооружения, дронов и комплектующих.
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Расчеты БПЛА "Герань-2" поразили крупный логистический центр ВСУ в Харьковской области, сообщило Минобороны.
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"В результате разведывательных мероприятий ВС России в районе населенного пункта Новый Коротыч в Харьковской области 20 июня был обнаружен крупный логистический центр "Новой почты", — заявили в ведомстве.
Противник использовал его для хранения вооружения, дронов и комплектующих. Войска нанесли точный удар по цели.
В Харьковской области действует российская группировка "Север". За минувшие сутки бойцы уничтожили более 215 украинских военных. ВСУ также потеряли танк, боевую бронированную машину, шесть автомобилей, пусковую установку РСЗО RAK-SA-12, четыре орудия полевой артиллерии производства и станцию радиоэлектронной разведки.
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22 июня 2022, 17:18