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Группировка "Север" улучшила тактическое положение в зоне СВО - РИА Новости, 21.06.2026
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12:36 21.06.2026 (обновлено: 12:47 21.06.2026)
Группировка "Север" улучшила тактическое положение в зоне СВО

ВСУ за сутки потеряли более 215 военных в зоне действия "Севера"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие РФ
Военнослужащие РФ - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВСУ за сутки потеряли свыше 215 военнослужащих в зоне действий сил российской группировки войск "Север".
  • Подразделения группировки улучшили тактическое положение.
  • Нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в Сумской и Харьковской областях.
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли свыше 215 боевиков в зоне действий сил российской группировки войск "Север", улучшивших тактическое положение, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ.
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"Противник потерял свыше 215 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, шесть автомобилей, пусковую установку реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства, четыре орудия полевой артиллерии производства стран НАТО и станцию радиоэлектронной разведки", - говорится в сводке оборонного ведомства.
Отмечается, что подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных и мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Бачевск, Хотень, Толстодубово и Радьковка Сумской области.
В Харьковской области нанесено поражение формированиям четырех механизированных бригад, батальона беспилотных систем ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Терновая, Хатнее, Белый Колодезь, Великие Проходы, Рубежное и Колодезное.
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