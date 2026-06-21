Группировка "Север" улучшила тактическое положение в зоне СВО

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ за сутки потеряли свыше 215 военнослужащих в зоне действий сил российской группировки войск "Север".
- Подразделения группировки улучшили тактическое положение.
- Нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в Сумской и Харьковской областях.
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли свыше 215 боевиков в зоне действий сил российской группировки войск "Север", улучшивших тактическое положение, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ.
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"Противник потерял свыше 215 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, шесть автомобилей, пусковую установку реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства, четыре орудия полевой артиллерии производства стран НАТО и станцию радиоэлектронной разведки", - говорится в сводке оборонного ведомства.
Отмечается, что подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных и мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Бачевск, Хотень, Толстодубово и Радьковка Сумской области.
В Харьковской области нанесено поражение формированиям четырех механизированных бригад, батальона беспилотных систем ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Терновая, Хатнее, Белый Колодезь, Великие Проходы, Рубежное и Колодезное.
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