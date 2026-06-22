Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вратарь сборной Кабо-Верде Возинья может стать игроком Медийной футбольной лиги.
- Возинья был признан лучшим игроком встречи после того, как его команда сыграла вничью с испанцами на чемпионате мира (0:0).
- Президент Медийной футбольной лиги Николай Осипов выразил желание видеть Возинью в лиге после окончания чемпионата мира.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 июн – РИА Новости, Анна Разуваева. Вратарь сборной Кабо-Верде Возинья, набравший популярность на чемпионате мира, может стать игроком Медийной футбольной лиги, заявил РИА Новости президент организации Николай Осипов.
В первом матче на чемпионате мира команда Кабо-Верде сыграла вничью с испанцами (0:0), 40-летний Возинья отразил семь ударов соперника, был признан лучшим игроком встречи, а количество его подписчиков в Instagram* выросло с 50 тысяч до 15,4 миллиона. На данный момент голкипер находится в статусе свободного агента, последним его клубом был "Шавиш" из второй португальской лиги.
"Конечно, хотел бы видеть Возинью в Медиалиге. Я думаю, что мы после окончания чемпионата мира будем приглашать много ярких ребят, у которых не все получается с профессиональной карьерой. Уверен, что это пойдет только на пользу. Убежден, что это не какие-то фантастические идеи, и он (Возинья) точно не будет самым высокооплачиваемым футболистом в лиге", - сказал Осипов.
В понедельник сборная Кабо-Верде с Возиньей в воротах сыграла на чемпионате мира вничью с командой Уругвая со счетом 2:2.
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