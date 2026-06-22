Возинья может оказаться в Медиалиге России

"Конечно, хотел бы видеть Возинью в Медиалиге. Я думаю, что мы после окончания чемпионата мира будем приглашать много ярких ребят, у которых не все получается с профессиональной карьерой. Уверен, что это пойдет только на пользу. Убежден, что это не какие-то фантастические идеи, и он (Возинья) точно не будет самым высокооплачиваемым футболистом в лиге", - сказал Осипов.