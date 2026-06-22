Бобровский с высокой долей вероятности покинет "Флориду", пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российский вратарь Сергей Бобровский с высокой долей вероятности покинет клуб НХЛ "Флорида Пантерз", сообщил инсайдер Эллиотт Фридман.
- Семилетний контракт Бобровского на 70 млн долларов истекает 30 июня.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Российский вратарь Сергей Бобровский с высокой долей вероятности покинет клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Флорида Пантерз", заявил инсайдер Эллиотт Фридман в передаче NHL Tonight.
Бобровскому 37 лет. Его семилетний контракт на 70 млн долларов истекает 30 июня. В завершившемся чемпионате россиянин отражал в среднем 87,7% бросков, это его худший показатель в карьере в НХЛ. "Флорида", которая выигрывала Кубок Стэнли в 2024 и 2025 годах, в прошедшем сезоне не смогла выйти в плей-офф.
«
"Что касается "Пантерз", я слышал, что вероятность того, что Бобровский останется в клубе, крайне мала", - заявил Фридман.
Бобровский представляет "Флориду" с 2019 года, он дважды завоевал с командой Кубок Стэнли (2024, 2025). Воспитанник новокузнецкого "Металлурга" также представлял в НХЛ "Филадельфию Флайерз" и "Коламбус Блю Джекетс". На счету Бобровского 806 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ и 456 побед, что является лучшим показателем среди российских вратарей.
В составе национальной команды Бобровский стал чемпионом мира 2014 года, а также завоевал серебро (2015) и бронзу (2016) мировых первенств.