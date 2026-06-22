Бобровский с высокой долей вероятности покинет "Флориду", пишут СМИ

"Что касается "Пантерз", я слышал, что вероятность того, что Бобровский останется в клубе, крайне мала", - заявил Фридман.

В составе национальной команды Бобровский стал чемпионом мира 2014 года, а также завоевал серебро (2015) и бронзу (2016) мировых первенств.