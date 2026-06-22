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В Баренцевом море возложили венок в память об экипаже корабля "Туман" - РИА Новости, 22.06.2026
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20:33 22.06.2026
В Баренцевом море возложили венок в память об экипаже корабля "Туман"

Венок в память об экипаже корабля "Туман" возложили на воду в Баренцевом море

© Фото : Оперштаб Мурманск/TelegramВозложение венка в память о гибели сторожевика "Туман" в Баренцевом море
Возложение венка в память о гибели сторожевика Туман в Баренцевом море - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© Фото : Оперштаб Мурманск/Telegram
Возложение венка в память о гибели сторожевика "Туман" в Баренцевом море
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Участники акции ВМФ России "Огонь памяти" возложили венок в память об экипаже сторожевого корабля "Туман" в Баренцевом море.
  • Венок с частицей Вечного огня был возложен в месте гибели корабля 10 августа 1941 года.
МУРМАНСК, 22 июн – РИА Новости. Участники патриотической акции ВМФ РФ "Огонь памяти" возложили на воду в Баренцевом море в месте гибели в годы войны сторожевого корабля "Туман" венок в память об экипаже, сообщили в оперативном штабе региона.
"Участники 10-й агитационно-патриотической акции Военно-морского флота России "Огонь памяти" в Баренцевом море возложили на воду венок с частицей Вечного огня в месте героической гибели 10 августа 1941 года сторожевого корабля "Туман", - говорится в сообщении.
К месту гибели "Тумана" участники акции вышли на морском тральщике Кольской флотилии разнородных сил Северного флота "Афанасий Иванников". На борту боевого корабля состоялся митинг. Память погибших в годы Великой Отечественной войны моряков-североморцев почтили минутой молчания.
Юбилейная 10-я агитационно-патриотическая акция Военно-морского флота России "Огонь памяти" стартовала 19 июня в Санкт-Петербурге. В рамках акции была взята частица Вечного огня с Пискаревского кладбища, которая была доставлена в главную базу Северного флота - Североморск.
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