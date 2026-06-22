Возложение венка в память о гибели сторожевика "Туман" в Баренцевом море

Возложение венка в память о гибели сторожевика "Туман" в Баренцевом море

В Баренцевом море возложили венок в память об экипаже корабля "Туман"

Краткий пересказ от РИА ИИ Участники акции ВМФ России "Огонь памяти" возложили венок в память об экипаже сторожевого корабля "Туман" в Баренцевом море.

Венок с частицей Вечного огня был возложен в месте гибели корабля 10 августа 1941 года.

МУРМАНСК, 22 июн – РИА Новости. Участники патриотической акции ВМФ РФ "Огонь памяти" возложили на воду в Баренцевом море в месте гибели в годы войны сторожевого корабля "Туман" венок в память об экипаже, сообщили в оперативном штабе региона.

"Участники 10-й агитационно-патриотической акции Военно-морского флота России "Огонь памяти" в Баренцевом море возложили на воду венок с частицей Вечного огня в месте героической гибели 10 августа 1941 года сторожевого корабля "Туман", - говорится в сообщении

К месту гибели "Тумана" участники акции вышли на морском тральщике Кольской флотилии разнородных сил Северного флота "Афанасий Иванников". На борту боевого корабля состоялся митинг. Память погибших в годы Великой Отечественной войны моряков-североморцев почтили минутой молчания.