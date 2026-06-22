Зеленский не пригласил Навроцкого на конференцию по Украине

ВАРШАВА, 22 июн — РИА Новости. Правительство Польши и Владимир Зеленский не пригласили президента республики Кароля Навроцкого на конференцию по Украине, которая пройдет в конце текущей недели в Гданьске, сообщил журналистам глава бюро международной политики польского лидера Марчин Пшидач.

В Гданьске 25-26 июня пройдет международная конференция по Украине (Ukraine Recovery Conference 2026, URC 2026), которую совместно организуют власти Польши и Украины.

"Нет. Президент не получил такого приглашения на конференцию в Гданьске", — сказал Пшидач.

По его данным, приглашения на эту конференцию высылали вместе "в одном документе" премьер Польши Дональд Туск и Владимир Зеленский. "Я видел такие приглашения, которые мне показывали иностранные партнеры, спрашивая, приедет ли президент Навроцкий. Я отвечал, что является правдой, что президент туда не поедет", — сказал Пшидач.