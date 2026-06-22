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Зеленский не пригласил Навроцкого на конференцию по Украине - РИА Новости, 22.06.2026
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22:20 22.06.2026 (обновлено: 23:06 22.06.2026)
Зеленский не пригласил Навроцкого на конференцию по Украине

Зеленский не пригласил Навроцкого на конференцию по Украине в Гданьске

© AP PhotoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© AP Photo
Владимир Зеленский. Архивное фото
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ВАРШАВА, 22 июн — РИА Новости. Правительство Польши и Владимир Зеленский не пригласили президента республики Кароля Навроцкого на конференцию по Украине, которая пройдет в конце текущей недели в Гданьске, сообщил журналистам глава бюро международной политики польского лидера Марчин Пшидач.
В Гданьске 25-26 июня пройдет международная конференция по Украине (Ukraine Recovery Conference 2026, URC 2026), которую совместно организуют власти Польши и Украины.
"Нет. Президент не получил такого приглашения на конференцию в Гданьске", — сказал Пшидач.
По его данным, приглашения на эту конференцию высылали вместе "в одном документе" премьер Польши Дональд Туск и Владимир Зеленский. "Я видел такие приглашения, которые мне показывали иностранные партнеры, спрашивая, приедет ли президент Навроцкий. Я отвечал, что является правдой, что президент туда не поедет", — сказал Пшидач.
В пятницу Кароль Навроцкий лишил Зеленского высшей награды Польши — ордена Белого Орла — за героизацию Киевом деятелей Украинской повстанческой армии*. После этого Зеленский выступил с утверждением, что действия Навроцкого якобы обусловлены его борьбой против польского премьера Дональда Туска и являются "их внутренним делом".

* Запрещенная в России экстремистская организация.
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