Владимир Зеленский на заседании в штаб-квартире НАТО в Брюсселе

Владимир Зеленский на заседании в штаб-квартире НАТО в Брюсселе

© AP Photo / Virginia Mayo Владимир Зеленский на заседании в штаб-квартире НАТО в Брюсселе

Краткий пересказ от РИА ИИ Европе пора прекратить подпитывать истерию Владимира Зеленского, заявила украинский историк Марта Гавришко в соцсети X.

Так эксперт прокомментировала заявление Зеленского о том, что Киев якобы защищает Польшу и Евросоюз.

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Европе пора прекратить подпитывать истерию Владимира Зеленского, заявила украинский историк Марта Гавришко в соцсети X.

Так она отреагировала на вчерашнее заявление главы киевского режима о том, что Украина якобы защищает Польшу и Евросоюз.

"В течение пяти лет Европа и НАТО подпитывали этот комплекс мессии у своего любимого "ребенка с особыми запросами". Теперь этот кровавый клоун, похоже, искренне убежден, что он — спаситель самой цивилизации, имеющий право поучать, шантажировать и плевать в лицо любому, кто с ним не согласен", — заявила она.

По мнению Гавришко, с такими выходками Зеленского необходимо бороться.

В пятницу президент Польши Кароль Навроцкий объявил о лишении Зеленского ордена Белого Орла из-за героизации главарей УПА*. В ответ тот заявил, что подобная риторика для президента Польши "может плохо закончиться".

При этом от польской государственной награды отказались три экс-президента Украины — Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко**. Аналогично поступили министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, глава офиса Зеленского Кирилл Буданов***, украинский посол в Варшаве Василий Бондар и другие украинские деятели.

В конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН*-УПА* Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование "Имени героев УПА*" отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ. После этого президент Польши инициировал рассмотрение вопроса о лишении Зеленского ордена Белого Орла, которым того в 2023 году наградил предыдущий глава государства Анджей Дуда.

* Запрещенная в России экстремистская организация.

** Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.