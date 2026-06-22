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"Плюет в лицо". Новая выходка Зеленского вызвала ярость на Украине - РИА Новости, 22.06.2026
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18:35 22.06.2026 (обновлено: 23:00 22.06.2026)
"Плюет в лицо". Новая выходка Зеленского вызвала ярость на Украине

Историк Гавришко раскритиковала слова Зеленского о якобы защите Польши

© AP Photo / Virginia MayoВладимир Зеленский на заседании в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
Владимир Зеленский на заседании в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Владимир Зеленский на заседании в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Европе пора прекратить подпитывать истерию Владимира Зеленского, заявила украинский историк Марта Гавришко в соцсети X.
  • Так эксперт прокомментировала заявление Зеленского о том, что Киев якобы защищает Польшу и Евросоюз.
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Европе пора прекратить подпитывать истерию Владимира Зеленского, заявила украинский историк Марта Гавришко в соцсети X.
Так она отреагировала на вчерашнее заявление главы киевского режима о том, что Украина якобы защищает Польшу и Евросоюз.
Владимир Зеленский на заседании в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
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"В течение пяти лет Европа и НАТО подпитывали этот комплекс мессии у своего любимого "ребенка с особыми запросами". Теперь этот кровавый клоун, похоже, искренне убежден, что он — спаситель самой цивилизации, имеющий право поучать, шантажировать и плевать в лицо любому, кто с ним не согласен", — заявила она.
По мнению Гавришко, с такими выходками Зеленского необходимо бороться.
В пятницу президент Польши Кароль Навроцкий объявил о лишении Зеленского ордена Белого Орла из-за героизации главарей УПА*. В ответ тот заявил, что подобная риторика для президента Польши "может плохо закончиться".
При этом от польской государственной награды отказались три экс-президента Украины — Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко**. Аналогично поступили министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, глава офиса Зеленского Кирилл Буданов***, украинский посол в Варшаве Василий Бондар и другие украинские деятели.
В конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН*-УПА* Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование "Имени героев УПА*" отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ. После этого президент Польши инициировал рассмотрение вопроса о лишении Зеленского ордена Белого Орла, которым того в 2023 году наградил предыдущий глава государства Анджей Дуда.
* Запрещенная в России экстремистская организация.
** Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
*** Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
Владимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
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