Краткий пересказ от РИА ИИ
- Европе пора прекратить подпитывать истерию Владимира Зеленского, заявила украинский историк Марта Гавришко в соцсети X.
- Так эксперт прокомментировала заявление Зеленского о том, что Киев якобы защищает Польшу и Евросоюз.
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Европе пора прекратить подпитывать истерию Владимира Зеленского, заявила украинский историк Марта Гавришко в соцсети X.
"В течение пяти лет Европа и НАТО подпитывали этот комплекс мессии у своего любимого "ребенка с особыми запросами". Теперь этот кровавый клоун, похоже, искренне убежден, что он — спаситель самой цивилизации, имеющий право поучать, шантажировать и плевать в лицо любому, кто с ним не согласен", — заявила она.
По мнению Гавришко, с такими выходками Зеленского необходимо бороться.
В пятницу президент Польши Кароль Навроцкий объявил о лишении Зеленского ордена Белого Орла из-за героизации главарей УПА*. В ответ тот заявил, что подобная риторика для президента Польши "может плохо закончиться".
При этом от польской государственной награды отказались три экс-президента Украины — Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко**. Аналогично поступили министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, глава офиса Зеленского Кирилл Буданов***, украинский посол в Варшаве Василий Бондар и другие украинские деятели.
В конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН*-УПА* Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование "Имени героев УПА*" отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ. После этого президент Польши инициировал рассмотрение вопроса о лишении Зеленского ордена Белого Орла, которым того в 2023 году наградил предыдущий глава государства Анджей Дуда.
* Запрещенная в России экстремистская организация.
** Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
*** Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.