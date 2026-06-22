"Плохо закончится": Зеленский выступил с угрозой в адрес Навроцкого

"Я считаю, что после того, как он принял решение (о лишении ордена Белого Орла. — Прим. ред.), это говорит о том, что он продолжает политическую борьбу в принципе внутри своего государства за счет поднятия настроения, ненависти к украинцам. <…> Плохая история. Считаю, что оно закончится для него плохо", — сказал он.