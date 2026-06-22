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"Плохо закончится": Зеленский выступил с угрозой в адрес Навроцкого - РИА Новости, 22.06.2026
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00:29 22.06.2026
"Плохо закончится": Зеленский выступил с угрозой в адрес Навроцкого

Зеленский: риторика Навроцкого в адрес Украины плохо для него закончится

© REUTERS / Denis BalibouseВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© REUTERS / Denis Balibouse
Владимир Зеленский . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Зеленский считает, что риторика президента Польши Кароля Навроцкого в адрес Украины может плохо для него закончиться.
  • По словам Зеленского, Навроцкий якобы решает собственные электоральные вопросы, не учитывая польское-украинские отношения.
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Риторика президента Польши Кароля Навроцкого в адрес Украины может плохо для него закончиться, такое заявление сделал Владимир Зеленский в интервью телеканалу ТСН.
"Я считаю, что после того, как он принял решение (о лишении ордена Белого Орла. — Прим. ред.), это говорит о том, что он продолжает политическую борьбу в принципе внутри своего государства за счет поднятия настроения, ненависти к украинцам. <…> Плохая история. Считаю, что оно закончится для него плохо", — сказал он.
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По утверждению главы киевского режима, Навроцкий якобы решает собственные электоральные вопросы, не учитывая польское-украинские отношения.
"А Кароль, Кароль – это не должность его, это его имя. Верно? Ну, все-таки у него ведь не монархия, а демократия", — добавил Зеленский.
В пятницу Навроцкий объявил о лишении Владимира Зеленского этой польской государственной награды в связи с героизацией на Украине главарей УПА*.
В ответ от ордена Белого орла отказались три экс-президента Украины — Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко**. Аналогично поступили министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, глава офиса Зеленского Кирилл Буданов***, украинский посол в Варшаве Василий Бондар и ряд других украинских деятелей.
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В конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН*-УПА* Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование "Имени героев УПА*" отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ. После этого президент Польши инициировал рассмотрение вопроса о лишении Зеленского ордена Белого Орла, которым того в 2023 году наградил предыдущий глава государства Анджей Дуда.
* Запрещенная в России экстремистская организация.
** Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
*** Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
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