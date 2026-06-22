Пострадавшие при ударе ВСУ по Воронежу находятся в крайне тяжелом состоянии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- При ударе ВСУ по Воронежу есть пострадавшие, в том числе в крайне тяжелом состоянии, сообщил губернатор Александр Гкусев.
- Количество пострадавших уточняется.
ВОРОНЕЖ, 22 июн - РИА Новости. Среди пострадавших при ударе ВСУ по Воронежу есть люди в крайне тяжелом состоянии, точное количество получивших ранения уточняется, сообщил губернатор Александр Гусев.
"Провел заседание оперативного штаба в связи с сегодняшней атакой. К сожалению, есть пострадавшие, в том числе в крайне тяжелом состоянии. При этом территория предприятия еще осматривается. Количество пострадавших уточняется", — сообщил Гусев в своем Telegram-канале.
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