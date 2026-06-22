СМИ: защитник сборной Германии Шлоттербек выбыл до конца ЧМ из-за травмы

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Защитник сборной Германии Нико Шлоттербек выбыл до конца чемпионата мира по футболу из-за разрыва внутренней связки голеностопного сустава, сообщает Sky Sport Germany.
Шлоттербек получил травму в матче второго тура группы E против команды Кот-д'Ивуара (2:1). Футболист вышел в стартовом составе, однако был заменен в перерыве на Антонио Рюдигера.
Как сообщает источник, в результате обследования, проведенного в воскресенье, у защитника был выявлен разрыв внутренней связки левого голеностопа. Отмечается, что в субботу медицинский штаб еще рассчитывал на отсутствие серьезного повреждения. Восстановление Шлоттербека займет минимум два месяца.