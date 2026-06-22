СМИ: защитник сборной Германии Шлоттербек выбыл до конца ЧМ из-за травмы

Как сообщает источник, в результате обследования, проведенного в воскресенье, у защитника был выявлен разрыв внутренней связки левого голеностопа. Отмечается, что в субботу медицинский штаб еще рассчитывал на отсутствие серьезного повреждения. Восстановление Шлоттербека займет минимум два месяца.