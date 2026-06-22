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СМИ: защитник сборной Германии Шлоттербек выбыл до конца ЧМ из-за травмы - РИА Новости Спорт, 22.06.2026
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Футбол
 
14:57 22.06.2026
СМИ: защитник сборной Германии Шлоттербек выбыл до конца ЧМ из-за травмы

SSG: защитник сборной Германии Шлоттербек пропустит остаток ЧМ из-за травмы

© Соцсети ФК "Боруссия" ДортмундНико Шлоттербек
Нико Шлоттербек - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© Соцсети ФК "Боруссия" Дортмунд
Нико Шлоттербек. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Защитник сборной Германии Нико Шлоттербек выбыл до конца чемпионата мира по футболу из-за разрыва внутренней связки голеностопного сустава, сообщает Sky Sport Germany.
Шлоттербек получил травму в матче второго тура группы E против команды Кот-д'Ивуара (2:1). Футболист вышел в стартовом составе, однако был заменен в перерыве на Антонио Рюдигера.
Как сообщает источник, в результате обследования, проведенного в воскресенье, у защитника был выявлен разрыв внутренней связки левого голеностопа. Отмечается, что в субботу медицинский штаб еще рассчитывал на отсутствие серьезного повреждения. Восстановление Шлоттербека займет минимум два месяца.
Шлоттербеку 26 лет. В минувшем сезоне он провел 37 матчей за дортмундскую "Боруссию" и забил пять голов. На чемпионате мира он отметился голом в матче против команды Кюрасао (7:1). Сборная Германии с 6 очками возглавляет группу E, досрочно квалифицировавшись в 1/16 финала мундиаля.
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ФутболСпортГерманияКот-д'ИвуарКюрасаоНико ШлоттербекАнтонио РюдигерБоруссия (Дортмунд)
 
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