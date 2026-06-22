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СМИ: Ткачук после восьми лет в "Оттаве" перейдет во "Флориду" - РИА Новости Спорт, 22.06.2026
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Хоккей
 
01:25 22.06.2026
СМИ: Ткачук после восьми лет в "Оттаве" перейдет во "Флориду"

The Athletic: Брэди Ткачук после восьми лет в "Оттаве" перейдет во "Флориду"

© Фото : Соцсети клуба НХЛ "Оттава Сенаторз"Брэди Ткачук
Брэди Ткачук - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© Фото : Соцсети клуба НХЛ "Оттава Сенаторз"
Брэди Ткачук . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Хоккеист Брэди Ткачук перейдет из «Оттавы Сенаторз» во «Флориду Пантерз».
  • В обмен на Ткачука «Оттава» получит два пика первого раунда драфта 2026 года, а также выбор в первом раунде драфта 2029 года и пик второго раунда драфта 2030 года.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Хоккеист Брэди Ткачук в результате обмена перейдет из "Оттавы Сенаторз" во "Флориду Пантерз", сообщает The Athletic.
По информации источника, в обмен на капитана команды "Оттава" получит два пика первого раунда драфта 2026 года, а также выбор в первом раунде драфта 2029 года и пик второго раунда драфта 2030 года. За "Флориду" выступает брат хоккеиста Мэттью Ткачук.
Ткачуку 26 лет, он представляет "Оттаву" на протяжении всей карьеры. Нападающий был выбран клубом под общим четвертым номером на драфте 2018 года и с тех пор провел за "Сенаторз" 572 матча регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в которых набрал 463 очка (213 голов + 250 передач). В составе сборной США он стал победителем Олимпийских игр 2026 года.
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