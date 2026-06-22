"Торпедо" продлило контракт с обладателем Кубка Гагарина Ткачевым

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Нижегородское "Торпедо" продлило контракт с нападающим Владимиром Ткачевым.
- Соглашение с Ткачевым рассчитано до 31 мая 2028 года.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Нижегородское "Торпедо" продлило контракт с нападающим Владимиром Ткачевым, сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Ткачеву 32 года. Он был обменян в "Торпедо" в ноябре 2025 года из новосибирской "Сибири". Ранее в КХЛ форвард также представлял челябинский "Трактор", ярославский "Локомотив" и казанский "Ак Барс", с которым выиграл Кубок Гагарина в сезоне-2017/18. Также на его счету серебро Олимпиады 2022 года в Пекине и бронза чемпионата мира 2017 года в составе сборной России.