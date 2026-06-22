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"Торпедо" продлило контракт с обладателем Кубка Гагарина Ткачевым - РИА Новости Спорт, 22.06.2026
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Хоккей
 
16:38 22.06.2026
"Торпедо" продлило контракт с обладателем Кубка Гагарина Ткачевым

"Торпедо" продлило контракт с нападающим Владимиром Ткачевым

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкИгроки "Торпедо"
Игроки Торпедо - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Нижегородское "Торпедо" продлило контракт с нападающим Владимиром Ткачевым.
  • Соглашение с Ткачевым рассчитано до 31 мая 2028 года.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Нижегородское "Торпедо" продлило контракт с нападающим Владимиром Ткачевым, сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Соглашение с Ткачевым рассчитано до 31 мая 2028 года. В минувшем сезоне россиянин провел за "Торпедо" 47 матчей с учетом плей-офф и набрал 30 (14 голов + 16 передач) очков.
Ткачеву 32 года. Он был обменян в "Торпедо" в ноябре 2025 года из новосибирской "Сибири". Ранее в КХЛ форвард также представлял челябинский "Трактор", ярославский "Локомотив" и казанский "Ак Барс", с которым выиграл Кубок Гагарина в сезоне-2017/18. Также на его счету серебро Олимпиады 2022 года в Пекине и бронза чемпионата мира 2017 года в составе сборной России.
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ХоккейСпортПекинРоссияВладимир Ткачев (1993)ТорпедоСибирьТракторКХЛ 2025-2026
 
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