"Торпедо" продлило контракт с обладателем Кубка Гагарина Ткачевым

Ткачеву 32 года. Он был обменян в "Торпедо" в ноябре 2025 года из новосибирской "Сибири". Ранее в КХЛ форвард также представлял челябинский "Трактор", ярославский "Локомотив" и казанский "Ак Барс", с которым выиграл Кубок Гагарина в сезоне-2017/18. Также на его счету серебро Олимпиады 2022 года в Пекине и бронза чемпионата мира 2017 года в составе сборной России.