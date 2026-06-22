Александрова и Носкова выиграли парный турнир в Берлине

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Екатерина Александрова из России и Линда Носкова из Чехии стали победительницами парных соревнований на турнире категории WTA 500 в Берлине.
- В финале Александрова и Носкова обыграли итальянку Сару Эррани и американку Николь Меликар-Мартинес со счетом 6:2, 6:4.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Россиянка Екатерина Александрова в паре с чешкой Линдой Носковой стала победительницей парных соревнований на турнире категории WTA 500 в Берлине.
В финале Александрова и Носкова обыграли чемпионку Олимпиады 2024 года в парном разряде итальянку Сару Эррани и американку Николь Меликар-Мартинес со счетом 6:2, 6:4. Спортсменки провели на корте 1 час 5 минут.
Александровой 31 год. Она выиграла второй парный турнир в сезоне и третий в карьере. 21-летняя Носкова впервые завоевала трофей в парном разряде.