Александрова и Носкова выиграли парный турнир в Берлине

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Россиянка Екатерина Александрова в паре с чешкой Линдой Носковой стала победительницей парных соревнований на турнире категории WTA 500 в Берлине.

Александровой 31 год. Она выиграла второй парный турнир в сезоне и третий в карьере. 21-летняя Носкова впервые завоевала трофей в парном разряде.