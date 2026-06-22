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Александрова и Носкова выиграли парный турнир в Берлине - РИА Новости Спорт, 22.06.2026
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Теннис
 
14:31 22.06.2026 (обновлено: 14:55 22.06.2026)
Александрова и Носкова выиграли парный турнир в Берлине

Россиянка Александрова и чешка Носкова выиграли парный турнир в Берлине

© Фото : Пресс-служба УимблдонаТеннисные мячи
Теннисные мячи - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© Фото : Пресс-служба Уимблдона
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Екатерина Александрова из России и Линда Носкова из Чехии стали победительницами парных соревнований на турнире категории WTA 500 в Берлине.
  • В финале Александрова и Носкова обыграли итальянку Сару Эррани и американку Николь Меликар-Мартинес со счетом 6:2, 6:4.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Россиянка Екатерина Александрова в паре с чешкой Линдой Носковой стала победительницей парных соревнований на турнире категории WTA 500 в Берлине.
В финале Александрова и Носкова обыграли чемпионку Олимпиады 2024 года в парном разряде итальянку Сару Эррани и американку Николь Меликар-Мартинес со счетом 6:2, 6:4. Спортсменки провели на корте 1 час 5 минут.
Александровой 31 год. Она выиграла второй парный турнир в сезоне и третий в карьере. 21-летняя Носкова впервые завоевала трофей в парном разряде.
Чешская теннисистка Линда Носкова - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
Носкова стала победительницей теннисного турнира в Берлине
21 июня, 20:40
 
ТеннисСпортБерлин (город)Екатерина АлександроваСара ЭрраниЖенская теннисная ассоциация (WTA)
 
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