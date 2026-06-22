В Петербурге прошла акция "Свеча памяти"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июн - РИА Новости. Молодежная акция "Свеча памяти", посвященная Дню памяти и скорби и 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны, прошла на Дворцовой площади в Петербурге, передает корреспондент РИА Новости.

"Наш город выстоял, наш город являлся символом мужества, символом духа советского народа. Мы будем всегда помнить об этих героических страницах, передавать это будущим поколениям и каждый год в этот день собираться на Дворцовой площади", - сказал председатель Законодательного собрания депутатов Александр Бельский.