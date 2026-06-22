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В Петербурге прошла акция "Свеча памяти" - РИА Новости, 22.06.2026
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01:18 22.06.2026
В Петербурге прошла акция "Свеча памяти"

В Петербурге зажгли картину из свечей, посвященную блокадному Ленинграду

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкСанкт-Петербург
Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Молодежная акция «Свеча памяти», посвященная Дню памяти и скорби и 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны, прошла на Дворцовой площади в Петербурге.
  • Волонтеры Победы и жители города создали огненную картину из свечей, посвященную подвигу блокадного Ленинграда, центральным элементом которой стала легендарная «полуторка» ГАЗ-АА и разорванное кольцо блокады.
  • Для создания картины было использовано 120 тысяч свечей, а огонь для зажжения композиции доставили с Пискаревского мемориального кладбища в специальной капсуле.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июн - РИА Новости. Молодежная акция "Свеча памяти", посвященная Дню памяти и скорби и 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны, прошла на Дворцовой площади в Петербурге, передает корреспондент РИА Новости.
В этом году акция посвящена единству народов в борьбе с фашизмом в годы блокады Ленинграда. Волонтеры Победы и жители города создали на Дворцовой площади огненную картину, посвященную подвигу блокадного города.
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"Наш город выстоял, наш город являлся символом мужества, символом духа советского народа. Мы будем всегда помнить об этих героических страницах, передавать это будущим поколениям и каждый год в этот день собираться на Дворцовой площади", - сказал председатель Законодательного собрания депутатов Александр Бельский.
Главным образом композиции из свечей стала легендарная "полуторка" ГАЗ-АА – автомобиль Дороги жизни, который доставлял в осажденный город продовольствие и медикаменты, эвакуировал жителей и обеспечивал связь Ленинграда с Большой землей. Дополнило картину разорванное кольцо блокады – символ освобождения города, мужества его защитников и торжества жизни над смертью.
"Наш священный долг каждый год вспоминать эти события, вспоминать эту дату, помнить ее и бережно передавать знания нашим будущим поколениям", - отметил вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский.
Для создания картины было использовано 120 тысяч свечей, а огонь для зажжения композиции доставили с Пискаревского мемориального кладбища в специальной капсуле.
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ОбществоСанкт-ПетербургЛенинградБорис ПиотровскийГруппа ГАЗДень памяти и скорби
 
 
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