Краткий пересказ от РИА ИИ
- Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров считает, что Великобритания теряет статус мировой державы и превращается в среднюю европейскую страну.
- По словам Джабарова, у Великобритании остается мастерство ведения закулисных интриг и проведения операций по линии спецслужб.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Великобритания неуклонно теряет статус мировой державы и превращается "в среднюю европейскую страну" с низким экономическим и военным потенциалом, считает первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
"Одно для меня очевидно - (Великобритания -ред.) страна неуклонно теряет статус мировой державы, превращается в среднюю европейскую страну с достаточно низким экономическим и военным потенциалом", - сказал Джабаров "Парламентской газете".
По его словам, единственное, что остается у Великобритании, - мастерство ведения закулисных интриг и проведения различных операций по линии спецслужб.
"Даже шутка появилась, что страна превратилась из Великобритании в "мелкобританию". Она потеряла политический вес, свой авторитет", - отметил политик.
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