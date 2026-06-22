Краткий пересказ от РИА ИИ Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров считает, что Великобритания теряет статус мировой державы и превращается в среднюю европейскую страну.

По словам Джабарова, у Великобритании остается мастерство ведения закулисных интриг и проведения операций по линии спецслужб.

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Великобритания неуклонно теряет статус мировой державы и превращается "в среднюю европейскую страну" с низким экономическим и военным потенциалом, считает первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.

"Парламентской газете". "Одно для меня очевидно - ( Великобритания -ред.) страна неуклонно теряет статус мировой державы, превращается в среднюю европейскую страну с достаточно низким экономическим и военным потенциалом", - сказал Джабаров

По его словам, единственное, что остается у Великобритании, - мастерство ведения закулисных интриг и проведения различных операций по линии спецслужб.