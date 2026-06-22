Рейтинг@Mail.ru
Джабаров: Великобритания теряет статус мировой державы - РИА Новости, 22.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:06 22.06.2026 (обновлено: 16:55 22.06.2026)
Джабаров: Великобритания теряет статус мировой державы

Сенатор Джабаров: Великобритания стремительно теряет статус мировой державы

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкВладимир Джабаров
Владимир Джабаров - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Владимир Джабаров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров считает, что Великобритания теряет статус мировой державы и превращается в среднюю европейскую страну.
  • По словам Джабарова, у Великобритании остается мастерство ведения закулисных интриг и проведения операций по линии спецслужб.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Великобритания неуклонно теряет статус мировой державы и превращается "в среднюю европейскую страну" с низким экономическим и военным потенциалом, считает первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
"Одно для меня очевидно - (Великобритания -ред.) страна неуклонно теряет статус мировой державы, превращается в среднюю европейскую страну с достаточно низким экономическим и военным потенциалом", - сказал Джабаров "Парламентской газете".
По его словам, единственное, что остается у Великобритании, - мастерство ведения закулисных интриг и проведения различных операций по линии спецслужб.
"Даже шутка появилась, что страна превратилась из Великобритании в "мелкобританию". Она потеряла политический вес, свой авторитет", - отметил политик.
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
Великобритания может лишиться Шотландии, предположил Пушков
3 ноября 2025, 15:35
 
В миреВеликобританияВладимир ДжабаровСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала