СК возбудил уголовное дело после атаки ВСУ на Воронеж

Краткий пересказ от РИА ИИ Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте в связи с массированной атакой ВСУ на Воронеж.

В результате ракетной атаки погибли пять человек, несколько десятков жителей обратились за медицинской помощью.

Правоохранители работают на месте, изымают предметы, имеющие значение для расследования, и планируют назначить экспертизы.

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Уголовное дело о теракте возбуждено в связи с массированной атакой ВСУ на Воронеж, сообщили в Следственном комитете РФ.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщал, что пять человек погибли в результате ракетной атаки вооруженных сил Украины на Воронеж в понедельник. Несколько десятков жителей обратились за медицинской помощью после ракетного удара по предприятию в городе.

"Главным следственным управлением СК РФ возбуждено уголовное дело о террористическом акте (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ) в связи с массированной атакой украинских вооруженных формирований по объектам гражданской и промышленной инфраструктуры города Воронежа", - говорится в сообщении в канале СК на платформе " Макс ".

Правоохранители отметили, что на месте работают следователи и оперативные службы. Изымаются предметы, имеющие значение для расследования. В ближайшее время будут назначены необходимые экспертизы.