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СК возбудил уголовное дело после атаки ВСУ на Воронеж - РИА Новости, 22.06.2026
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20:29 22.06.2026 (обновлено: 20:38 22.06.2026)
СК возбудил уголовное дело после атаки ВСУ на Воронеж

СК возбудил уголовное дело о теракте после атаки ВСУ на Воронеж

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте в связи с массированной атакой ВСУ на Воронеж.
  • В результате ракетной атаки погибли пять человек, несколько десятков жителей обратились за медицинской помощью.
  • Правоохранители работают на месте, изымают предметы, имеющие значение для расследования, и планируют назначить экспертизы.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Уголовное дело о теракте возбуждено в связи с массированной атакой ВСУ на Воронеж, сообщили в Следственном комитете РФ.
Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщал, что пять человек погибли в результате ракетной атаки вооруженных сил Украины на Воронеж в понедельник. Несколько десятков жителей обратились за медицинской помощью после ракетного удара по предприятию в городе.
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"Главным следственным управлением СК РФ возбуждено уголовное дело о террористическом акте (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ) в связи с массированной атакой украинских вооруженных формирований по объектам гражданской и промышленной инфраструктуры города Воронежа", - говорится в сообщении в канале СК на платформе "Макс".
Правоохранители отметили, что на месте работают следователи и оперативные службы. Изымаются предметы, имеющие значение для расследования. В ближайшее время будут назначены необходимые экспертизы.
"Следственный комитет России устанавливает детали совершенного преступления. Действиям конкретных лиц из числа представителей украинских вооруженных формирований будет дана уголовно-правовая оценка", - добавили в ведомстве.
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