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СК назвал причину вынужденной посадки самолета в Махачкале - РИА Новости, 22.06.2026
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14:16 22.06.2026
СК назвал причину вынужденной посадки самолета в Махачкале

СК: самолет приземлился в Махачкале из-за ошибочно сработавшего датчика

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСамолет авиакомпании "Победа"
Самолет авиакомпании Победа - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Самолет авиакомпании "Победа". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Самолет, летевший из Гюмри в Москву, совершил вынужденную посадку в аэропорту Махачкалы.
  • Причина посадки — ошибочное срабатывание датчика разгерметизации.
  • В результате инцидента никто не пострадал, организована доследственная проверка.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Самолет, вынужденно приземлившийся в аэропорту Махачкалы, по предварительным данным, совершил посадку из-за ошибочного срабатывания датчика разгерметизации, сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.
По данным портала Flightradar24, ранее в понедельник самолет, летевший из армянского Гюмри в Москву, подал аварийный сигнал над Дагестаном. Позднее авиакомпания Победа" сообщила о благополучной посадке самолета. Как уточнил перевозчик, специалисты авиакомпании проводят оценку технического состояния самолета.
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"Предварительно установлено, что 22 июня 2026 года воздушное судно совершило вынужденную посадку в аэропорту Махачкала. Предварительная причина вынужденной посадки — ошибочное срабатывание датчика разгерметизации. В результате инцидента никто не пострадал", - говорится в сообщении МСУТ на платформе "Макс".
По факту вынужденной посадки организовано проведение доследственной проверки, правоохранители устанавливают причины и условия произошедшего.
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ПроисшествияМахачкалаРоссияГюмриСледственный комитет России (СК РФ)Flightradar24
 
 
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