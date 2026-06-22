СК назвал причину вынужденной посадки самолета в Махачкале

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Самолет, летевший из Гюмри в Москву, совершил вынужденную посадку в аэропорту Махачкалы.
- Причина посадки — ошибочное срабатывание датчика разгерметизации.
- В результате инцидента никто не пострадал, организована доследственная проверка.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Самолет, вынужденно приземлившийся в аэропорту Махачкалы, по предварительным данным, совершил посадку из-за ошибочного срабатывания датчика разгерметизации, сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.
По данным портала Flightradar24, ранее в понедельник самолет, летевший из армянского Гюмри в Москву, подал аварийный сигнал над Дагестаном. Позднее авиакомпания Победа" сообщила о благополучной посадке самолета. Как уточнил перевозчик, специалисты авиакомпании проводят оценку технического состояния самолета.
"Предварительно установлено, что 22 июня 2026 года воздушное судно совершило вынужденную посадку в аэропорту Махачкала. Предварительная причина вынужденной посадки — ошибочное срабатывание датчика разгерметизации. В результате инцидента никто не пострадал", - говорится в сообщении МСУТ на платформе "Макс".
По факту вынужденной посадки организовано проведение доследственной проверки, правоохранители устанавливают причины и условия произошедшего.
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